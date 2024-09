São Lourenço: quadrilha que matou 12 pessoas em 2024 por disputa do tráfico é alvo da polícia

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de 20 homicídios, sendo 12 deles apenas em 2024, foi alvo da Operação Controle Total, deflagrada na última sexta-feira (27) pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a corporação, oito mandados de prisão foram cumpridos. O bando atua em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A polícia afirmou, em coletiva da imprensa nesta segunda-feira (30) no Recife, que os investigados são responsáveis pela maior parte dos assassinatos que aconteceram no último mês na cidade.

Os membros também são investigados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os crimes foram motivados por disputas na hegemonia no tráfico de drogas na região do Parque Capibaribe e Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata, segundo a polícia.

Além dos oito mandados de prisão, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata.

A polícia apreendeu 281 pedras de crack; 56 bigs, 42 ziplocks e quatro porções grandes de maconha; e duas porções de cocaína.

Balança de precisão, dinheiro em espécie e celular também foram apreendidos pela corporação.

As investigações contaram com assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar de Pernambuco e do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

Homicídios em São Lourenço da Mata

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), 48 homicídios foram registrados em São Lourenço da Mata este ano.

Sete dos crimes aconteceram em agosto, sendo esse o terceiro mês mais violento de 2024, atrás de maio (nove homicídios) e de julho (oito).

Veja também

MOBILIDADE Festa de Santa Terezinha interdita rua no Derby, nesta terça-feira (1º); CTTU orienta tráfego