EXERCÍCIO Quantos quilos uma pessoa perde em 1 mês caminhando 30 minutos por dia? Mantendo a dieta e com passos moderados chega a 0,5 quilo a cada mês

Muitas pessoas estão em constante busca por práticas saudáveis para perder peso, e o exercício se tornou um aliado para aqueles que desejam alcançar esse objetivo. Uma das atividades físicas mais recomendadas pelos especialistas é caminhar ao ar livre, pois permite exercitar uma grande quantidade de músculos, tomar sol e respirar ar puro.

A Clínica Mayo descreve que caminhar é um dos exercícios mais eficazes para perder peso, desde que seja feito corretamente e combinado com uma dieta saudável e equilibrada. Por isso, especialistas recomendam dedicar de meia hora a uma hora por dia a essa atividade, o que permitirá uma perda de peso saudável.

Caminhar 30 minutos por dia ajuda a perder peso

Vale mencionar que a quantidade de energia queimada ao caminhar 30 minutos por dia varia de acordo com a idade, altura e peso da pessoa, assim como a intensidade, duração e ritmo da caminhada (moderado ou intenso).

Um estudo publicado no portal Medicine & Science in Sports & Exercise recomenda caminhar a um ritmo moderado por 60 minutos, assegurando que nesse tempo são percorridos aproximadamente 5 quilômetros. Em um ritmo mais intenso, é possível percorrer cerca de 7 quilômetros no mesmo período de tempo.

Como citado anteriormente, os corpos não são iguais e os benefícios de caminhar devem ser calculados conforme as características físicas de cada pessoa. Pode-se seguir a seguinte fórmula:

0,029 x (seu peso x 2,2) x o tempo caminhado. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos que caminha 30 minutos a 5 quilômetros por hora queimaria aproximadamente 133 quilocalorias.

Quantos quilos é possível perder em um mês caminhando todos os dias?

Se a pessoa realizar este exercício diariamente por cerca de 30 minutos, pode perder entre 130 e 150 calorias por dia, totalizando aproximadamente 3.900 kcal em 30 dias. Considerando que a perda de 7.700 quilocalorias equivale a um quilo, ao queimar 3.900 quilocalorias, a pessoa perderá cerca de 0,507 gramas ou meio quilo em um mês.

Além de reduzir o peso, vários estudos demonstraram que caminhar tem um impacto positivo na prevenção do sobrepeso e da obesidade. Esses trabalhos também asseguram que caminhar entre 30 e 60 minutos por dia pode beneficiar a saúde das seguintes formas:

prolonga a expectativa de vida, reduzindo pela metade o risco de infarto;

aumenta a resistência cardio-pulmonar e cardiovascular;

melhora a atividade metabólica, ajudando a queimar mais gordura;

fortalece músculos e ossos, prevenindo o desenvolvimento de artrite;

fortalece o sistema imunológico;

estimula a criatividade; e melhora a qualidade do sono, reduzindo o estresse (controlando a hormona cortisol).

