CABELO Queda de cabelo: gel de açúcar provoca crescimento robusto dos fios, descobrem cientistas Composto feito com desoxirribose desencadeou o crescimento de cabelos em camundongos com calvície

A cura para a calvície pode estar em um açúcar natural do corpo humano. Experimentos conduzidos em camundongos por pesquisadores da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, descobriram que o composto tem a capacidade de estimular o crescimento do cabelo em modelos de camundongos

O trabalho, publicado na revista Frontiers in Pharmacology, mostrou que a aplicação de um gel com uma pequena dose de um açúcar pentose 2-desoxi-D-ribose (desoxirribose) formou novos vasos sanguíneos. O açúcar chamado 2-desoxi-D-ribose (2dDR) participa naturalmente de diversos mecanismos celulares.

Os animais do estudo foram manipulados para sofrerem a perda do cabelo provocada pela testosterona, causa padrão do problema em humanos. A descoberta foi feita 'ao acaso'. Os pesquisadores testavam o açúcar na cura de feridas. Mas perceberam que a aplicação da substância provocava a formação de cabelos ao redor.

Foto: Freepik

Os pesquisadores avaliam que, apesar de estar em fase inicial, a descoberta é 'extremamente promissora'.

A calvície afeta ao menos 50% dos homens em todo o mundo.

