A- A+

Mata Sul de Pernambuco Quipapá: colisão entre carro e moto deixa pai e filha mortos na BR-104 Além disso, as quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou pai e filha mortos na BR-104, em Quipapá, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

José Cícero da Silva, de 55 anos e a filha dele, de 14 anos, estavam na motocicleta envolvida no sinistro. Já o carro era ocupado por quatro pessoas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao impacto da colisão, ocorrida na noite do domingo (24), os veículos saíram da pista.

O condutor da moto e a filha dele não resistiram e morreram no local. Além disso, as quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas.

Três vítimas foram levadas ao Hospital de Quipapá e uma ao Hospital da Restauração, no Recife. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

O Instituto de Medicina Legal (IML) e o Instituto de Criminalística também estiveram no local do acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também

reunião Países da AL e Caribe discutem boas práticas em governança digital