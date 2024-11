A- A+

COMUNICAÇÃO Audiência do rádio, transição digital e futuro em foco, no encerramento do Fala Norte Nordeste 2024 Especialista da Kantar Ibope no Nordeste fala sobre tema

No encerramento do "Fala Norte Nordeste 2024", os congressistas podem participar de debates sobre o futuro dos veículos de comunicação, quer sejam os tradicionais, como rádio e TV, ou os mais atuais, como a internet, por exemplo.

Nesta sexta (29), no painel das 9h30 do evento que é realizado no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, centro da capital de Pernambuco, o tema foi "Inside Rádio 2024: O que o recente levantamento Inside Rádio 2024 da Kantar Ibope diz sobre o rádio hoje, a transição digital e o futuro do veículo".

Produtor executivo da Rádio Folha 96,7 FM, Denis Araújo representou a emissora no congresso.

Para explanar as ideias atuais e as perspectivas de futuro sobre o tema, Leonam Torres, da Kantar Ibope Nordeste, falou ao público sobre as tendências que direcionam o público ao veículo de comunicação.

A Kantar Ibope é uma empresa líder no mercado de pesquisa de mídia na América Latina. Ela fornece aos clientes informações importantes sobre medição de audiência, planejamento e monitoramento de mídia.

O rádio vive

Torres revelou os resultados de algumas pesquisas feitas pelo Instituto. Um levantamento feito neste ano consultou de ouvintes nordestinos sobre em qual plataforma ele costuma ouvir os conteúdos de rádio. A maioria (79%) optou por AM/FM.

Veja a pesquisa

AM/FM - 79%

YouTube (Total) - 28%

YouTube (apenas áudio) - 15%

YouTube (escuto ao vivo, com imagem) - 17%

Serviços de streaming de áudio - 10%

Aplicativo da emissora - 9%

Redes sociais da emissora - 9%

Site da emissora - 7%

Podcast - 6%

“Cerca de 59% dos ouvintes de rádio se mostraram se sentir confiantes quando são informadas pelo próprio veículo. A credibilidade e a informação são pontos fortes para o meio”, explicou ele, falando sobre uma pesquisa de confiabilidade no rádio.

Finalizando a palestra, Leonam pontuou a carga emocional que o rádio passa para o ouvinte, ante o afinco que é criado pelo próprio locutor do veículo.

“O rádio fala de ‘um pra um, porque o apresentador gera uma conexão emocional com quem está escutando. Prova disso é que ele fala ‘você minha amiga, você meu amigo, você porteiro’. Se essa conexão for bem utilizada pelos anunciantes, também vai gerar um apego do ouvinte a alguma marca”, finalizou.

Presidente da Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco (Asserpe), que organiza o evento, Nill Júnior avalia os três dias de imersão no mundo do rádio, TV e novas tecnologias.

Para ele, os conhecimentos transmitidos no ‘Fala Norte Nordeste 2024’ são divisores de água no mundo da comunicação.

"O resultado e o sentimento é de missão cumprida. A gente já pode dizer que o 'Fala Norte e Nordeste' é o maior evento da história, se tratando de celebração regional, aqui no Nordeste. Estabilizando os encontros anteriores, no Recife, e os excepcionais encontros que tivemos em Fortaleza. Isso só foi possível porque os Estados se abraçaram. Eu estou muito feliz, muito satisfeito, ciente de que nós cumprimos o nosso papel e debatemos o futuro dos veículos, da TV, do rádio nas multiplataformas e da TV 3.0, que vem aí em breve. Deixamos uma semente firme, que germinou e que vai gerar, a partir de agora, muitos frutos dado o protagonismo que ele tem", declarou.

Programação desta sexta-feira (29):

Sala Rádio + TV

- 15h50: FALA DE AGRADECIMENTO

Nill Júnior, Presidente ASSERPE

- 16h: NO JORNALISMO, NADA SUBSTITUI O TALENTO

Roberto Cabrini, Jornalista

Mediador: Moab Augusto – Tribuna FM

- 17h45: ENCERRAMENTO

Sala TV + IA

- 12h30 às 19h: WORKSHOP BLACKMAGIC WEEK

Uma oportunidade única de aprender sobre a Blackmagic Design com seus especialistas, através de Workshops, palestras e oficinas interativas, onde os participantes irão operar os equipamentos junto com os especialistas, podendo tirar suas dúvidas. E ao final do evento os participantes concorrem a prêmios e recebem um certificado oficial.

- 13h30: Sobre Edição e Correção de Cores com DaVinci Resolve

- 14h30: Convidado Especial – Gérson Mello, Open Cage

- 15h: Oficinas Hands On sobre Captação com Câmeras de Cinema e Finalização com Correção de Cores com DaVinci Resolve

- 18h: Encerramento das Oficinas, apresentação do resultado do Filme Produzido e Sorteio de Brindes

