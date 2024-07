"Rainha das ervas": conheça a planta que ajuda a ativar os tecidos e alivia a dor nas articulações

A- A+

No contexto de uma era em que floresce a necessidade de um "consumo verde" e se reconhece a unidade indissociável entre o homem e a natureza, todas as opções de engenharia, tecnologia e ciência de ponta disponíveis perecem diante das alternativas que deram início a tudo: ervas que têm a capacidade de curar e aumentar o bem-estar físico e mental.

Lavanda, camomila, cavalinha, burrito, limão verbena e hortelã são algumas das ervas mais procuradas e com maiores benefícios para a saúde.





Em específico, a camomila se destaca por ser uma das plantas com ação terapêutica mais antigas e apreciadas do mundo. De nome científico Chamaemelum nobile, essa erva é conhecida não só pelo seu sabor suave e agradável, mas também pelos inúmeros benefícios para a saúde que oferece: alívio de problemas digestivos, redução de estresse e insônia e atenuação das dores corporais.

— Ao longo da história, buscamos maneiras de aliviar nossas dores e viver mais tempo através do consumo de minerais, animais e, sobretudo, plantas — contou Florencia Fasanella, farmacêutica especialista em plantas medicinais e autora de "Nature is Your Pharmacy". Segundo ela, ervas como a camomila, com seu incrível metabolismo, tornaram-se essenciais na medicina tradicional de diversas culturas.

Nesse sentido, Liliana Papalia, médica especialista em Nutrição e obesidade, indica que “desde que utilizadas com cautela, as ervas podem fornecer opções de tratamento acessíveis e sustentáveis ao promover uma abordagem holística da saúde”.

Camomila: a ‘rainha das plantas’

Sua origem remonta à Grécia Antiga e ao Egito, onde era empregada tanto na medicina quanto em rituais religiosos. Com o tempo, seu uso se espalhou pela Europa e, eventualmente, pelo resto do mundo. Hoje em dia, a camomila é cultivada em diversas regiões, incluindo América do Norte e do Sul, o que destaca sua capacidade de adaptação a uma variedade de climas e solos.

Os entusiastas do mundo herbal a chamam de "rainha indiscutível das ervas", devido às suas potentes propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas, antibacterianas e calmantes.

— Ela contém quercetina, que é um bioflavonoide com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios que reduzem o inchaço, as dores corporais e, inclusive, melhoram a digestão — explicou Yael Hasbani, treinador de saúde e especialista em Nutrição Holística. A especialista ainda enfatizou o motivo de sua grande popularidade: suas capacidades relaxantes.

— Tanto a infusão quanto o óleo essencial de camomila exercem um efeito calmante em pessoas com insônia ou quadros de estresse e ansiedade — acrescentou María Jimena Lannutti, especialista em Herbologia. Além disso, ela menciona que uma das áreas de cultivo mais exploradas nacionalmente é Pehuajó, e que a camomila de origem argentina tem um selo de qualidade tão alto que é exportada massivamente para a Europa.

Cabe destacar que a camomila é uma das plantas com capacidade para tratar artrite e artrose, uma vez que possui compostos fenólicos que podem reduzir citocinas e a PGE2 – prostaglandina natural com propriedades ocitócicas usada como medicamento. Esses compostos, portanto, desempenham um papel na patogênese da artrite.

Prova disso é um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology, em 2015, no qual foram avaliados os efeitos da camomila em pacientes com osteoartrite de joelho. Nele, os resultados indicaram que o uso tópico de óleo de camomila reduziu significativamente a dor e melhorou a função física dos participantes.

Paralelamente, na pesquisa “Atividade antioxidante do óleo essencial de camomila e componentes principais”, publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry, encontrou-se que os flavonoides e terpenoides presentes na camomila têm poderosas propriedades antioxidantes.

"Esses compostos protegem as células dos danos oxidativos, um processo crucial na regeneração do tecido. Os antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação, facilitando a reparação e regeneração do tecido danificado", diz uma passagem do estudo.

Veja também

DIA DOS AVÓS Atividades físicas proporcionam mais e melhores dias dos avós