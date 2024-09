A- A+

SAÚDE Reação alérgica fatal: Reino Unido alerta população para evitar produtos com mostarda; entenda Autoridades de saúde emitiram um comunicado urgente aos milhões de britânicos com alergia a amendoim

As autoridades de saúde do Reino Unido emitiram um alerta urgente para milhões de britânicos com alergia a amendoim, após a detecção de traços não revelados do vegetal em diversos produtos de supermercado. A contaminação foi encontrada em pó de mostarda utilizado para temperar molhos, saladas e sanduíches pré-embalados, produtos amplamente consumidos no país.

A Food Standards Agency (FSA), órgão regulador responsável pela segurança alimentar, rastreou a origem da contaminação até um produtor de mostarda na Índia, que forneceu os ingredientes para o Reino Unido. Segundo o jornal inglês The Sun, a agência informou que, até o momento, não há evidências de que outros fornecedores tenham sido afetados.





Em um comunicado, a FSA ressaltou a importância da rotulagem clara de ingredientes alérgenos. "Se a mostarda estiver presente em um alimento, ela deve ser rotulada em negrito na embalagem, pois ela própria é um alérgeno".

Embora algumas pessoas com alergia a amendoim possam apresentar apenas sintomas leves, como inchaço dos lábios ou coceira na pele, outras podem sofrer reações fatais, como choque anafilático. Nesses casos, a falta de uma injeção de adrenalina pode levar a uma parada cardíaca, que quase sempre resulta em morte.

Produtos retirados das prateleiras

A empresa britânica FGS Ingredients Ltd, que utilizou o pó de mostarda contaminado em seus produtos, instruiu os supermercados e lojas que comercializam os itens afetados a removê-los imediatamente das prateleiras.

A FSA, por sua vez, divulgou uma lista completa dos produtos contaminados, que inclui itens populares como o molho para churrasco Harvester, diversos molhos da rede Dominos (com sabores de mel e mostarda, alho e ervas), além de itens do supermercados SPAR, como saladas, recheios para sanduíches e vários wraps.

O alerta recomenda que qualquer pessoa com alergia a amendoim evite produtos que contenham mostarda até que a escala completa da contaminação seja determinada. A lista de produtos afetados está disponível no site oficial da FSA.

