ORIENTE MÉDIO Rebeldes sírios nomeiam Mohamad al Bashir como chefe de Governo de transição Até agora, Mohamad al Bashir comandava o governo do reduto rebelde de Idlib, no noroeste da Síria

Os rebeldes que tomaram o poder em Damasco nomearam um chefe de Governo de transição, Mohamad al Bashir, que ocupará o cargo até 1º de março, segundo um comunicado oficial divulgado pela televisão síria.

Até agora, Mohamad al Bashir comandava o governo do reduto rebelde de Idlib, no noroeste da Síria.

"O comando geral nos confiou a tarefa de comandar o governo de transição até 1º de março", afirma o comunicado de Bashir, divulgado pela televisão, que o apresentou como o novo primeiro-ministro do país.

Uma fonte do Hayat Tahrir al Sham (HTS), o grupo islamista que lidera a coalizão rebelde que tomou o poder em Damasco no domingo, disse à AFP que Bashir vai liderar "um governo responsável pelos assuntos correntes".

Este governo permanecerá em função "até o início do processo constitucional", momento em que "um novo governo" será formado, disse a mesma fonte.

Depois de anos de conflito sírio estagnado, os rebeldes liderados pelo grupo HTS iniciaram uma ofensiva relâmpago a partir do noroeste, com a qual conseguiram derrubar o presidente Bashar al-Assad, que fugiu do país.

Na segunda-feira, o líder do HTS, Abu Mohamed al Jolani, conversou com o ex-primeiro-ministro Mohamed al Jalali para "coordenar a transição de poder", depois que o Parlamento e o partido Baath, que estava no poder com Bashar al-Assad e seu pai Hafez, expressaram apoio à transição.

