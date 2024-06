A- A+

TRÁFICO DE DROGAS Receita Federal apreende mais de R$ 630 mil em metanfetamina e skunk no Aeroporto do Galeão, no Rio Drogas estavam em encomendas postais e foram localizadas graças à inspeção por meio de equipamentos de raios-X

A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira, duas encomendas postais contendo metanfetamina e skunk no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. As drogas estão avaliadas em R$ 636.525 e foram localizadas graças à inspeção por meio de equipamentos de raios-X.

A primeira remessa localizada pela fiscalização tinha 3,090 quilos de metanfetamina acondicionados dentro de uma caixa de papelão. A droga, que vinha da China com destino à cidade de São Paulo, está avaliada em R$ 618.000,00.

Já a segunda remessa — contendo 247 gramas de skunk dentro de envelope plástico, avaliadas em R$ 18.525 — vinha dos Estados Unidos com destino a São José de Ribamar, no Maranhão.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.

Veja também

investigação França investiga 3 pessoas após caixões serem encontrados perto da torre Eiffel