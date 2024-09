A- A+

Drogas Receita Federal já apreendeu mais de 300 cápsulas de cocaína este mês em roupas íntimas Nesta quinta, uma brasileira de 24 anos foi presa com a droga; ela tentava embarcar num voo com destino a Paris

Agentes da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Rio, no Galeão, apreenderam na noite desta quinta-feira 122 cápsulas de cocaína nas roupas íntimas de uma passageira brasileira.

suspeita, de 24 anos, tentava embarcar num voo com destino a Paris, na França. Com essa apreensão, já são 314 cápsulas com cocaína apreendidas em roupas íntimas de passageiros no Galeão só em setembro, de acordo com a Receita.

A suspeita presa nesta quinta é natural de Brasília e foi apontada como possível alvo de tráfico de drogas.

Na revista corporal, foram achadas as 122 cápsulas (o equivalente a 1,65 kg) de cocaína acondicionadas na calcinha e no sutiã da jovem, que contou não ter conseguido engolir o material. O narcoteste preliminar acusou a presença de cocaína.

O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

A passageira e o material foram encaminhados à Polícia Federal. Ela responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Veja também

EUA Casa Branca diz que ameaças de guerra de Putin a Otan são "incrivelmente perigosas"