Medicação Aeroporto do Recife: Receita Federal retém ampolas de Mounjaro, conhecido como "Ozempic dos ricos" O medicamento é um inibidor de apetite que ainda não é comercializado no Brasil, e o material retido é avaliado em R$ 150 mil

A Receita Federal reteve, no Aeroporto do Recife, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da Cidade, uma grande quantidade de canetas aplicadoras de Mounjaro.

A medicação, conhecida como "Ozempic dos ricos", é um inibidor de apetite que ainda não é comercializado legalmente no Brasil. O material retido é avaliado em R$ 150 mil.

De acordo com a Receita Federal, o passageiro que portava o material vinha de um voo de Lisboa, Portugal.

Vale ressaltar que a medicação já tem uma autorização da Anvisa para uso desde setembro de 2023.

"A mercadoria foi retida pela equipe de fiscalização da Receita porque estava em grande quantidade, o que caracteriza a intenção do passageiro em revender o produto", explicou a Receita Federal.

O Mounjaro - ou tirzepatida - não é aprovado para o tratamento da obesidade no Brasil, mas é amplamente utilizado fora da indicação para perda de peso.

Fabricada por um laboratório americano, a medicação foi apelidada de “Ozempic dos ricos”, pois tem sido apontada como alternativa, principalmente pelas pessoas de maior poder aquisitivo devido ao seu preço elevado. A unidade pode custar até R$ 3.782,17.

