Recife Recife: após fuga, casal é detido no bairro da Várzea com carro roubado e usado em assaltos Durante tentativa de fuga, o condutor realizou manobras perigosas e colidiu em alguns veículos

Um casal foi detido em um carro roubado e usado em assaltos, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.



A fiscalização aconteceu na tarde nessa segunda-feira (7), mas só foi divulgada na manhã desta terça-feira (8).



Agentes da corporação deram ordem de parada ao motorista de um veículo modelo T-Cross, que desobedeceu e acelerou o veículo.



Durante a tentativa de fuga, segundo a PRF, o condutor realizou manobras perigosas e colidiu em alguns veículos.



Após acompanhamento, o carro parou e três ocupantes fugiram a pé, um deles deixou o aparelho celular no veículo.

Caso aconteceu nessa segunda-feira (7) | Foto: PRF/Divulgação

Um homem e uma mulher foram alcançados e detidos pelos agentes da PRF.



Após realizar a identificação do veículo, a equipe constatou que havia um registro de roubo contra o carro desde o dia 28 de setembro deste ano.



Em consulta, também foi descoberto que o carro estava sendo utilizado para a prática de assaltos à mão armada.



No interior do veículo, ainda foi encontrada uma porção de maconha.



O casal foi encaminhado à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

