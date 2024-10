Recife: dupla troca tiros em Dois Unidos, é ferida e encontra "rival" na UPA; todos são presos

A- A+

Uma troca de tiros no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, resultou na prisão de três homens por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, nessa segunda-feira (14).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) realizavam rondas na Vila Esperança quando ouviram tiros.



Os agentes identificaram dois homens em uma motocicleta e deram ordem de parada.



De acordo com PM, os suspeitos desobedeceram e o garupa da moto chegou a apontar a arma contra os policiais, que reagiram e conseguiram prender a dupla.



Feridos, os dois homens que estavam na moto foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta.



"No caminho para a UPA, um deles disse que um terceiro envolvido tentou matá-lo e houve troca de tiros", informou a PMPE.



Ao chegar na unidade de saúde, esse terceiro suspeito também estava no local, buscando atendimento.

A dupla o reconheceu e apontou que ele era o homem que teria tentado matá-los.



O homem, por sua vez, devolveu a acusação e disse aos policiais que ele é quem tinha sido vítima da dupla.



Diante da gravidade dos ferimentos, o trio foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



Após atendimento, um deles permaneceu custodiado no HR e os outros dois foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Uma pistola calibre 9mm e a motocicleta usada pela dupla inicialmente abordada foram apreendidas e entregues à Polícia Civil.

Veja também

RIO DE JANEIRO Órgãos infectados: investigada por laudo negativo para HIV, técnica não poderia assinar documento