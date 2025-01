A- A+

POLÍCIA Recife: homem é morto a tiros no bairro do Arruda Até o momento, não se sabem autoria e motivação do crime

Um homem de 24 anos foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (30), no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como homicídio consumado por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, nesta sexta-feira (31).

"A vítima, um homem de 24 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública, no bairro do Arruda", afirmou a corporação, em nota.

Até o momento, não se sabem autoria e motivação do crime, que serão investigados pelo inquérito policial aberto.

"As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", completou a Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central da Capital pernambucana.

