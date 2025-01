A- A+

dia do farmacêutico Recife: evento leva serviços gratuitos de saúde ao Parque 13 de Maio, nesta segunda (20) Evento, promovido pela Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), acontece em alusão ao Dia do Farmacêutico

Um evento especial em alusão ao Dia do Farmacêutico, nesta segunda-feira (20), leva serviços gratuitos de saúde ao Parque 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife. A ação, Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), acontece das 7h às 10h30, com exames de aferição de pressão arterial e testes de glicemia, por exemplo.

No evento, será feita a reunião de profissionais que atuam em hospitais, UPA e UPAEs. O objetivo é conscientizar sobre o uso racional de medicamentos.

“Nosso objetivo é garantir uma manhã de orientação e conscientização para a população. Por isso, contaremos com diversos profissionais de Farmácia à disposição para esclarecer dúvidas do público sobre o uso racional de medicamentos”, explica a gerente de Cuidados Farmacêuticos da FGH, Teresa Barreto.

Conscientização contra automedicação

Hábito bastante comum entre os brasileiros, a automedicação tem apresentado crescimento nos últimos anos em todo o país, motivada principalmente pelo fácil acesso a informações via internet.



De acordo com pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), realizada em 2022, 89% dos brasileiros costumam se automedicar.

A prática, que geralmente ocorre em casos simples como dores de cabeça, resfriados e dores musculares, pode gerar sérios riscos à saúde.

“O uso de medicamentos sem orientação pode trazer uma série de problemas, como mascarar os reais sintomas de uma doença, causar reações alérgicas e até atrasar o tratamento adequado”, alertou Teresa.



