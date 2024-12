Rede Muda Mundo realiza jantar para celebrar resultados de 2024 e projeto próximos passos

A- A+

Os resultados alcançados pela Rede Muda Mundo (RMM) em 2024 foram celebrados num jantar promovido por Fábio Silva, fundador e CEO da RMM, nesta terça-feira (10), no restaurante Ruffo, na Ilha do Leite, área central do Recife.



Além de celebrar as conquistas do ano, o jantar “Uma Noite Pelo Mundo” também teve o objetivo de reforçar o compromisso da RMM com o impacto social. O evento contou com a presença de nomes importantes do cenário político, social e empresarial da cidade.





A reunião dessas pessoas foi comemorada por Fábio Silva, que destacou a importância de todos para o trabalho da RMM, que qualificou mais de 2500 empreendedores sociais neste ano.



“A Rede Muda Mundo é feita por amigos para causar impacto. A gente celebra em 2024 todas as ações solidárias, mas principalmente os programas de geração de renda e qualificação profissional. Esse ano foi histórico para a Rede Muda Mundo a partir dos números de impacto social e só foi possível porque todos esses amigos apoiaram”, afirmou.



O CEO da Rede Muda Mundo anunciou que em 2025 o projeto da Casa Zero vai chegar na cidade de São Paulo e o modelo será reproduzido em outras dez unidades ao redor do Brasil. O objetivo da rede no próximo ano é transformar a vida de mais de 6 mil pessoas de baixa renda através da Casa Zero.



Outra novidade para o próximo ano será a ampliação da atividade do CAIS, programa de profissionalização de líderes sociais na Região Metropolitana do Recife (RMR), para outros locais de Pernambuco.



“A Rede Muda Mundo é um ecossistema de inovação social, mas a gente não realiza nada sozinho. Foi uma noite para celebrar esse ano que foi de tanto impacto. Vamos convocar esse empresariado, que é feito por amigos, para que em 2025 eles continuem conosco”, ressaltou Návila Alencastro, diretora de Novos Negócios da Rede Muda Mundo.



De acordo com o empresário e advogado Urbano Vitalino Neto, que também é conselheiro do Porto Social da Rede Muda Mundo, o projeto cumpre um papel inspiração para a classe empresarial.



“A Rede Muda Mundo serve de inspiração para nós empresários, porque é uma rede que ajuda e faz o bem. Não só em Pernambuco, mas a nível nacional. Fábio é um líder inspirador e traz pessoas boas que conseguem fazer que o mundo seja um pouco melhor”, analisou.

