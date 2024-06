A- A+

Ressonância magnética é inaugurada no Hospital Alfa, no Recife; investimento é de R$ 5 milhões Unidade poderá realizar até 550 exames por mês, agilizando diagnósticos e procedimentos cirúrgicos

Sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o Hospital Alfa, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, inaugurou, nesta quinta-feira (13), o serviço de ressonância magnética.

A iniciativa, que foi um importante passo na ampliação do cuidado aos usuários do SUS, contou com um investimento superior a R$ 5 milhões, incluindo a aquisição do equipamento, mobiliário e reformas estruturais no setor.

O serviço de ressonância magnética funcionará de segunda a sexta-feira, e, inicialmente, realizará mais de 220 exames por mês, com capacidade máxima prevista para realizar até 550 exames mensais.

O setor será operado por uma equipe composta de 15 profissionais, incluindo médicos radiologistas, técnicos de radiologia, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros.

O diretor-geral da unidade, Arthur Lima, destacou que a equipe interdisciplinar visa a garantir a segurança de todos os pacientes.

“Contaremos com uma equipe interdisciplinar completa para garantir não só a qualidade, mas a segurança de cada paciente. A ideia é beneficiar diretamente os pacientes acompanhados em nosso ambulatório, bem como aqueles internados, que contarão com toda a linha de cuidado, com diagnósticos mais rápidos e precisos, sem precisar de qualquer transferência.”

Atuando como unidade de retaguarda para o Hospital da Restauração (HR), a ressonância magnética do Alfa permitirá a ampliação do leque de pacientes que poderão ser encaminhados pela unidade, já que não precisarão aguardar o exame para serem transferidos.

“Ao ampliarmos a capacidade de atendimento no Alfa, com mais e melhores diagnósticos, especialmente em neurocirurgia, beneficiaremos diretamente os pacientes no Hospital da Restauração, já que conseguiremos reduzir o tempo de espera para exames e cirurgias”, explica a secretária de saúde, Zilda Cavalcanti.

