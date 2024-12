Roberto Carlos no Recife: fãs chegam cedo para assistir de perto ao show do cantor no Pina

A- A+

Amor de fã é um sentimento inexplicável, mas pode ser compreendido quando se trata de uma das maiores figuras da Música Popular Brasileira (MPB): o cantor Roberto Carlos.

Faltando pouco mais de seis horas para o início do show do Rei, que acontece nesta quinta-feira (26), a partir das 21h, no Virada Recife 2025, no polo Pina, na Zona Sul do Recife, fãs e apreciadores do artista já ocupavam lugares em frente ao palco para terem uma visão privilegiada do espetáculo.

Caracterizada com a bandeira de Pernambuco, a fã Elisângela Vasconcelos, de 51 anos, chegou com antecedência à Praia do Pina e mostrou entusiasmo pela realização de um sonho: assistir ao Rei de perto.

“É a primeira vez que venho prestigiar o show de Roberto Carlos. Nunca fui antes por falta de oportunidade, mas hoje eu jamais deixaria de estar aqui, pertinho da minha casa. Roberto fala de amor, de paixão, de amizade, e é isso que define a minha expectativa para o show de hoje. E o meu desejo é que a minha bandeira chegue perto dele para que ele possa autografar. Se eu conseguir, serei grata pelo resto da minha vida”, conta Elisângela.

Elisângela Vasconcelos irá assistir ao show do Rei pela primeira vez | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Integrantes do projeto social Casa das Marias, localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, Gilvaneide Araújo, de 57 anos; Maria José Paixão, de 52; Joana Araújo, 32; e Sônia Marisa, de 80, foram prestigiar o show gratuito do artista no Recife e também chegaram com antecedência para garantir um espaço próximo ao palco.

“Viemos todas juntas prestigiar o show do Roberto, que tem uma expectativa de um grande público. Nós, pernambucanos, somos privilegiados por ter esse show. Vai ser ‘top’ demais, o show para fechar o ano de 2024”, ressalta Gilvaneide. Com a pauta social voltada para mulheres, o projeto levou rosas para distribuir ao público feminino no local, como símbolo de empoderamento para as recifenses.

Integrantes do projeto social Casa das Marias marcam presença no Virada Recife 2025 | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

No entanto, para Dejaina Gomes, a rosa mais aguardada do dia terá que vir das mãos de Roberto Carlos. Moradora do bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, a fã chegou por volta das 15h no polo Pina e espera receber um “mimo” do seu grande ídolo nesta noite.

“Estou aqui hoje com uma grande emoção, agradecendo a Deus primeiramente. Será um prazer ver o Rei, vim da Macaxeira exclusivamente para ver ele. Graças a Deus consegui estar bem perto e tenho fé que consigo pegar uma rosinha”, disse Dejaina.

Moradora do bairro da Macaxeira, Dejaina Gomes chegou cedo para garantir seu lugar com visão privilegiada do cantor Roberto Carlos | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Além de Roberto Carlos, a Orquestra Sinfônica do Recife fará uma apresentação no polo Pina nesta noite. Confira a programação completa do Virada Recife 2025:

Polo Pina

Quinta-feira (26)

Roberto Carlos

Orquestra Sinfônica do Recife

Sábado (28)

Cláudia Leitte

Pablo

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

Domingo (29)

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Alceu Valença

Letícia Bastos

Guilherme Ferri

Terça-feira (31)

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

Polo Morro da Conceição

Domingo (29)

17h - Orquestra Malassombro (participação Isadora Melo)

18h30 - Clube do Samba (Karynna Spinelli, Helena Cristina e Negro Henrique)

20h - Gerlane Lops

21h30 - Martins

23h - Nando Cordel

0h30 - Tayara Andrezza

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Terça-feira (31)

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João do Morro

DJ Vibra nos intervalos

Polo Ibura

Domingo (29)

17h - Ed Carlos

18h30 - Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva

20h - Carina Lins

21h30 - Alex Júnior

23h - Conde Só Brega

0h30 - Os Neiffs

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Terça-feira (31)

17h30 - Gustavo Travassos

19h às 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Polo Lagoa do Araçá

Domingo (29)

18h - Myllena Dantas

19h30 - Beto Ortiz

21h - Clara Sobral

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Sem Razão

DJ Incidental nos intervalos

Terça-feira (31)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

