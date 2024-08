A- A+

religião Romaria do Frei Damião, em São Joaquim do Monte, no Agreste, começa nesta sexta-feira (30) A organização é reunir, ao todo, mais de 200 mil fiéis devotos do frade capuchinho no evento, que segue até domingo (1°/09)

A 31ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1°/09), em São Joaquim do Monte, Agreste de Pernambuco. A expectativa da organização é reunir, ao todo, mais de 200 mil fiéis devotos do frade capuchinho em uma celebração de fé e espiritualidade.

Considerada um dos maiores eventos religiosos do Nordeste, a Romaria do Venerável Frei Damião também conta com grandes atrações em shows para o público. Neste ano, estão confirmados nomes como os artistas Batista Lima e Thiago Brado, além do Padre Rogerio Silva e o cantor Daniel Gouveia.

Legado que perdura

Frei Damião nasceu em Bozzano, na Itália, em 5 de novembro de 1898. Em 1923 ele foi ordenado sacerdote no antigo Colégio São Lourenço de Bindisi, em Roma. Em 1931, foi enviado ao Brasil, e se estabeleceu no Convento Nossa Senhora da Penha, no Recife.



Ao todo, o religioso dedicou 66 anos da vida às Santas Missões, até sua morte, em 1997, após complicações causadas por um derrame cerebral. Pela longa carreira e dedicação à fé, Frei Damião se tornou um marco para católicos de todo Estado, sendo lembrado até hoje. Um exemplo disso é a romaria, que acontece há 95 anos sob organização da paróquia de São Joaquim do Monte.

O pároco da cidade e coordenador do evento, padre Leonardo Bezerra, vê a celebração como um momento muito especial, e recebe o público de braços abertos. "Estamos felizes em não só recordar Frei Damião, mas também a vocação para evangelização da Igreja Católica nesse município. Já são 95 anos de uma história marcada pela fé e pela devoção", afirmou o sacerdote.

Frei Damião. - Foto: Machado Bitencourt/Divulgação

Programação extensa

A programação da 31ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião vai ser extensa, com shows, procissões e missas. Também estão marcados horários para confissões, diversos momentos de oração e apresentações culturais.

Nesta sexta-feira também está marcada a 11ª Caminhada da Fé, que começa às 15h30. A concentração acontece na Igreja Matriz de São Félix de Cantalice, na cidade de Camocim de São Félix, e os fiéis devem percorrer cerca de 11 km, pela PE-112, até a cidade de São Joaquim do Monte, com animação e louvores em um trio-elétrico.

Confira, abaixo, a programação completa da 31ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião.



Sexta-feira (30)

09h: Santa Missa com o Apostolado da Oração, Movimento Mãe Rainha e Grupo Mensageiros das Santas Chagas, na Igreja Matriz de São Joaquim, presidida pelo Revmo. Padre Leonardo Bezerra do Nascimento, pároco da Terra da Romaria (São Joaquim do Monte–PE).

Das 10h às 12h: Confissões e Adoração Eucarística, na Igreja Matriz de São Joaquim.

12h: Oração do Ângelus e Benção do Santíssimo Sacramento

14h: Saída dos transportes para Camocim de São Félix, na Praça da Matriz

15h: Acolhimento e Terço da Divina Misericórdia, na Matriz de São Félix de Cantalice, em Camocim de São Félix.

15h30: 11ª Caminhada da Fé, com a Imagem de Nossa Senhora das Graças, percorrendo a PE-112, até São Joaquim do Monte, Capital Pernambucana da Romaria.

18h: Chegada e Benção dos Peregrinos na Entrada da Cidade

19h: Santa Missa na Praça da Matriz de São Joaquim, presidida pelo Revmo. Padre Rogério Silva, pároco da Paróquia de Santo Amaro (Jaboatão dos Guararapes).

20h: Show de Evangelização com Pe. Rogerio Silva

22h: Show de Evangelização com Batista Lima

Sábado (31)

06h: Ofício de Nossa Senhora cantado na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Matriz de São Joaquim

09h: Santa Missa na Igreja Matriz, presidida pelo Revmo. Padre Erandi Expedito Torres, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Bonito–PE)

10h: Meditação das 7 Dores de Maria Santíssima, no Cruzeiro de Frei Damião

10h30: Santa Missa no Cruzeiro de Frei Damião 12h00min: Oração do Ângelus e Repique de sinos

15h: Acolhida e Terço da Divina Misericórdia no Cruzeiro de Frei Damião

15h30: Louvor e Animação, com:

18h30: Santo Terço na Praça da Matriz de São Joaquim

19h00: Santa Missa com as Famílias, presidida pelo Revmo. Padre José Isael Evaristo Torres, pároco da Paróquia São João Batista (Barra de Guabiraba-PE), na Praça da Matriz de São Joaquim

20h00: Show de Evangelização com Thiago Brado

Domingo (1º/09)

06h: Ofício da Imaculada Conceição cantado no Cruzeiro de Frei Damião

07h: Santa Missa, no Cruzeiro de Frei Damião, presidida pelo Revmo. Frei Tiago Felipe, OFMCap, da Paróquia Coração Eucarístico (Caruaru-PE).

08h: Santa Missa, na Matriz de São Joaquim, presidida pelo Revmo. Padre Leonardo Bezerra do Nascimento, pároco da Terra da Romaria (São Joaquim do Monte–PE)

09h: Santa Missa, no Cruzeiro de Frei Damião, presidida pelo Revmo. Alexandro Jorge da Silva, da Paróquia São Sebastião (Bezerros-PE)

09h: Acolhimento as Caravanas de Romeiros que chegam na Terra da Romaria, na Praça da Matriz

10h: Santa Missa, no Cruzeiro de Frei Damião, presidida pelo Revmo. Frei Nunes, do Convento dos Capuchinhos (Recife-PE)

11h: Santa Missa, na Praça da Matriz de São Joaquim, presidida pelo Revmo. Sr. Bispo Diocesano de Caruaru, Dom José Ruy Gonçalves Lopes, OFMcap

13h: Momento Cultural, com show de Daniel Gouveia

15h: Terço da Divina Misericórdia na Praça da Matriz de São Joaquim e no Cruzeiro de Frei Damião

16h: Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores, padroeira dos romeiros, saindo do Cruzeiro de Frei Damião, com destino ao Centro da cidade.

17h: Santa Missa de Encerramento da 31ª Romaria do Frei Damião, presidida pelo Revmo. Cônego Luiz Antônio da Silva Filho, pároco da Paróquia de São Caetano (São Caetano–PE)

18h: Tradicional Bênção do Adeus e Queima de Fogos

