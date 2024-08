"Rosto de cortisol": o estresse pode dar a você uma cara redonda?

A- A+

– Você não é feia. Só tem o rosto de cortisol – disse Mandana Zarghami aos espectadores no início de um recente vídeo no TikTok, um dos muitos na plataforma que culpam um rosto arredondado e inchado por altos níveis do hormônio.

Centenas de influenciadores de estilo de vida e beleza alegam online que transformam a aparência ao lidar com o estresse.

Muitos estão compartilhando fotos de "antes" e "depois" que contrastam os rostos anteriormente mais cheios com novas mandíbulas definidas, ao atribuir a diferença a níveis mais baixos de cortisol, o hormônio produzido em resposta ao estresse físico e mental.

Alguns estão até vendendo produtos e programas que afirmam reduzir o cortisol e levar a uma aparência mais enxuta.

Em uma entrevista, Mandana, de 28 anos, diz que seu objetivo no TikTok é educar as pessoas sobre os efeitos do cortisol elevado, embora ela tenha um negócio de bem-estar, através do qual vende um "chá de equilíbrio hormonal".

Quando começou a experimentar inchaço visível no rosto e no abdômen em 2020, ela consultou um médico, que sugeriu que o estresse poderia ser a causa.

Frustrada com a resposta, a influenciadora se perguntou: "Como posso controlar meu estresse se você não está me dando ferramentas?".

Zarghami fez mudanças no estilo de vida que acredita ter reduzido o nível de cortisol e o inchaço facial persistente.

Os novos hábitos incluíam beber vinagre de maçã diluído ao acordar e, depois, chá verde ao longo do dia.

Ela também parou de levantar pesos e, em vez disso, começou a fazer exercícios de baixo impacto e caminhadas.

Mais tarde, compartilhou essas dicas online, afirmando que o "rosto de cortisol" poderia ser tratado sem medicamentos ou produtos caros.

– Eu fiz muita pesquisa sobre como consertar isso de forma natural – conta.

No entanto, os especialistas são céticos quanto à necessidade de qualquer correção. É verdade que níveis cronicamente elevados de cortisol podem afetar a aparência — mas somente em casos raros.

A ideia de “rosto de cortisol” baseia-se em uma concepção errônea sobre como o hormônio mais comumente afeta o corpo e, segundo especialistas, é mais provável que reflita a crescente preocupação da sociedade com a aparência física e com o nível de estresse que sentimos.

– Acho que a tendência do ‘rosto de cortisol’ está tentando explicar um problema cosmético percebido, como um rosto arredondado, e tentando medicalizá-lo, para poder tomar controle sobre a correção – diz Cristina Psomadakis, uma dermatologista de Londres.

O papel do cortisol

O cortisol é conhecido como o "hormônio do estresse" porque regula a resposta do corpo a ameaças percebidas, seja perigo físico ou pressões no trabalho.

É vital para regular a pressão arterial, a glicose e o metabolismo, além de muitos outros processos corporais cruciais.

No entanto, a associação com o estresse crônico fez com que ele ganhasse uma má reputação.

Na internet, as pessoas têm apontado o cortisol elevado como causa de fadiga, inchaço abdominal, pele opaca e mais.

Seus níveis de cortisol podem estar mais altos quando você está estressado, "mas isso não significa necessariamente uma doença ou um processo patológico," disse Psomadakis.

Os níveis de cortisol flutuam naturalmente ao longo do dia, aumentando temporariamente em resposta ao estresse e outros gatilhos, como falta de sono, álcool e alimentos excessivamente salgados ou açucarados.

Isso significa que se pode acordar com um rosto sutilmente inchado na manhã seguinte a um dia intenso ou uma grande noite fora.

Mas o corpo tem maneiras de controlar o cortisol e, na maioria das vezes, o efeito passa com o retorno às rotinas saudáveis.

– Seriam necessários níveis muito, muito altos de estresse para que houvesse um efeito mais visível e não transitório – disse Rajita Sinha, psicóloga clínica licenciada e diretora do Centro Interdisciplinar de Stress de Yale.

Muitas das transformações compartilhadas em posts sobre “rosto de cortisol” pareciam refletir perda ou ganho de peso, ou o deslocamento das almofadas de gordura do rosto com a idade, segundo Psomadakis.

O inchaço facial também pode ser causado por uma variedade de outros problemas.

Pode estar relacionado ao sistema linfático ou circulatório, uma reação alérgica ou infecção sinusal, ou simplesmente dormir ou deitar-se de maneira plana por um período prolongado, o que faz com que o fluido se acumule ao redor do rosto, descreve a dermatologista.

– Todos os sintomas que as pessoas estão descrevendo, eu posso explicar medicalmente por meio de uma constelação de fatores, em vez de apenas um.

Níveis médicos elevados de cortisol são distintos do cortisol que está simplesmente elevado e devem ser diagnosticados por meio de exames de sangue.

Em uma condição rara, mas séria, conhecida como síndrome de Cushing, o corpo produz cortisol em excesso, o que pode levar a um rosto inchado e arredondado, além de outros sintomas.

Essa síndrome geralmente é causada pelo uso de medicamentos esteróides para outra condição — ou, menos frequentemente, por um tumor — e não por estilos de vida pouco saudáveis ou estresse do dia a dia, disse Roberto Salvatori, endocrinologista e diretor médico do Centro Johns Hopkins Pituitary.

– Suspeito que a maioria das pessoas com um rosto arredondado não tenha síndrome de Cushing – acrescentou ele.

No entanto, Psomadakis disse estar vendo cada vez mais pacientes com preocupações sobre seus níveis de estresse e cortisol.

– Eles nunca vêm até mim e dizem, 'Estou fazendo isso porque vi um vídeo no TikTok.' Eles dirão 'Pode ser síndrome de Cushing?' –, concluiu ela.

Hipersensíveis aos Nossos Rostos

Psomadakis detalha que o "rosto de cortisol" é apenas o mais recente de uma série de preocupações impulsionadas pelas redes sociais que ela tem visto como dermatologista.

Muitas vezes, as pessoas atribuem um sintoma aparente — ou uma suposta falha física — a uma única causa, critica ela.

Psomadakis afirmou que vê rotineiramente pacientes "obsessivos pelos menores detalhes" da aparência, o que reflete em padrões de beleza cada vez mais precisos.

Mas a imagem apresentada nas redes pode ser distorcida, não apenas através da iluminação e filtros, mas por intervenções estéticas como preenchimentos labiais e remoção de gordura bucal.

Entre redes sociais e reuniões no Zoom, "estamos vivendo em uma era onde estamos hiper-conscientes das mudanças em nossos rostos," opina a dermatologista.

Apesar disso, no TikTok, influenciadores simplificam inúmeros fatores em jogo para oferecer uma solução rápida, ao prometer hormônios perfeitamente equilibrados e uma mandíbula definida.

– Eles estão aproveitando a tendência para mostrar um antes e depois, viralizar e atrair pessoas – identifica Vanessa Oly, nutricionista certificada e fundadora da Root & Remedy Wellness, com sede em Toronto.

A nutricionista disse que também ouviu de clientes focados nos níveis de cortisol e não necessariamente em sua saúde geral.

– É muito comum agora dizer, 'Meus hormônios são o problema, você pode resolver isso para mim?' – explica.

Mas ela e outros especialistas afirmaram que é sensato ficar atento ao nível de estresse.

Para Zarghami, que há muito se sentia desconfortável em sua pele, a eficácia das mudanças que fez era evidente.

– Se eu puder motivar outra pessoa a dar esses pequenos passos para melhorar a si mesma, e ela estiver feliz com o que vê e como se sente, então meu trabalho aqui está feito – pontuou a criadora de conteúdo.

