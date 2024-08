OMS convoca reunião de emergência pela possibilidade de nova propagação internacional da mpox

A- A+

O comitê de emergência da OMS (Organização Mundial da Saúde) irá se reunir para avaliar se é necessário declarar o nível de alerta mais alto para a epidemia de varíola dos macacos que ocorre em vários países africanos.

O anúncio foi feito na quarta-feira (7), por Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da organização.

"Dada a propagação do mpox fora da República Democrática do Congo e a possibilidade de uma nova propagação internacional dentro e fora da África, decidi convocar um comitê de emergência para me aconselhar sobre se a epidemia constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional", declarou Ghebreyesus em conferência de imprensa.

"O comitê irá se reunir o mais rápido possível", destacou.

Uganda registrou os seus dois primeiros casos de varíola dos macacos na semana passada, no distrito de Kasese, na fronteira ocidental, nas cidades de Mpondwe e Bwera.

Quênia e Burundi anunciaram um e três casos, respectivamente, no mês passado. A República Democrática do Congo notificou 11 mil casos em 20 de julho, incluindo 450 mortes. Ruanda e Costa do Marfim também relataram casos de varíola dos macacos nos últimos dias.

A doença é caracterizada por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca.

Pode causar febre, dor na garganta ou nos gânglios linfáticos.

É transmitida através do contato próximo com pessoas ou animais infectados, assim como através de objetos contaminados pelo paciente, como roupas ou roupas de cama.

