SAÚDE Hidrogel: entenda o que é procedimento pelo qual Sheila Mello foi à Justiça A substância é um gel utilizado com objetivos estéticos e tem como composição 2% de poliamida e 98% água

A ex-dançarina do É o Tchan, Sheila Mello, está em batalha judicial por conta da aplicação de hidrogel que teria dado errado, de acordo com informações da revista Quem. O procedimento foi realizado pela influencer na região das nádegas, no ano de 2014, para deixá-las mais "levantadas".

O que é o hidrogel?

O hidrogel é um gel utilizado para procedimentos estéticos com composição de 2% de poliamida e 98% água. Ele, então, é injetado na camada mais profunda da pele (normalmente nos glúteos ou nas coxas) e se fixa no local da aplicação com a finalidade de dar mais volume à região.





Como reação ao material, o corpo cria uma membrana ao redor da substância, mas este processo pode levar de um a dois anos. Os glúteos, coxas, mamas e mesmo o rosto, principalmente o queixo e as maçãs do rosto, eram áreas visadas para a aplicação do hidrogel.

Segundo o cirurgião plástico Luís Maatz, o hidrogel Aqualift, o mais conhecido no Brasil, está suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde março de 2016.

— O produto não tem a liberação da Anvisa e nem da FDA, órgão regulador dos Estados Unidos. Justamente porque ele tem diversas complicações relatadas ao longo dos anos, como migração da área aplicada para outras regiões — esclarece o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

O especialista relembra que o hidrogel, que perdeu sua popularidade com o passar dos anos, ficou famoso especialmente pelo seu baixo custo.

— O hidrogel tinha esse apelo comercial de ser barato. Em uma única sessão ele permitia o aumento do volume por um preço mais baixo do que o ácido hialurônico, por exemplo. Contudo, na época o permitido era até 50 ml — explica Maatz.

