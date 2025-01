A- A+

saúde Saiba quantas flexões você deveria conseguir fazer, de acordo com sua idade Exercício de força é considerado um dos mais eficazes, capaz de reduzir as chances de desenvolver doenças

Para entrar em forma e prolongar a vida, é essencial realizar exercícios de força, e um dos mais eficazes são as flexões de braço. Um estudo revelou o número ideal de flexões que você deve fazer, dependendo da sua idade.

Embora anteriormente se acreditasse que atividades aeróbicas, como natação, corrida ou ciclismo, fossem ideais para estar em forma, estudos mais recentes indicam que exercícios de tonificação, como levantamento de peso ou calistenia, são ainda mais eficazes para cuidar da saúde.

Uma dessas pesquisas foi publicada em 2022 na National Library of Medicine. Os autores concluíram que os exercícios de força são os mais benéficos para aumentar a expectativa e a qualidade de vida, junto com exercícios de resistência.

Esses exercícios ajudam a prevenir e tratar doenças cardiovasculares, metabólicas e mentais. Além disso, o estudo constatou que há um risco 21% maior de mortalidade entre aqueles que não realizam exercícios de força.

Quantidade ideal de flexões por idade

Recentemente, especialistas da Clínica Mayo abordaram essa questão em um estudo, classificando as recomendações por gênero e idade.

Por exemplo, um homem de 25 anos deveria conseguir realizar cerca de 28 flexões consecutivas, enquanto as mulheres deveriam atingir 20 para demonstrar um bom nível de condicionamento físico. A partir dessa idade, as expectativas diminuem com o passar dos anos.

Aos 35 anos, as mulheres devem alcançar 19 flexões, enquanto os homens precisam atingir 21.

Aos 45 anos, o número cai para 14 flexões para as mulheres e 16 para os homens.

Aos 55 anos, espera-se que as mulheres realizem 10 flexões e os homens 12.

Aos 65 anos, tanto homens quanto mulheres devem ser capazes de realizar 10 flexões.

Quando a teoria encontra a prática

A treinadora pessoal Natalya Alexeyenko destaca que, ao levar essas expectativas para a prática, os números podem sofrer alterações. No caso das mulheres, a contagem pode ser de cinco a dez repetições a menos, enquanto para homens com experiência esportiva pode ser de cinco a dez repetições a mais.

Além disso, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam cerca de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana, o que equivale a cerca de 20 minutos de exercício por dia.

Isso deve ser combinado com uma dieta saudável, fundamental para reduzir o risco de doenças graves. Os especialistas sugerem uma alimentação rica em alimentos frescos, priorizando vegetais, frutas, laticínios, sementes, ovos, peixes e carnes magras, além de limitar o consumo de gorduras saturadas e açúcares.

Como fazer uma flexão corretamente

Posicione as mãos na largura dos ombros. Se sentir desconforto nos pulsos, evite o exercício.

Mantenha o corpo alinhado, formando uma linha reta da cabeça aos pés.

Ao descer e subir, preserve essa postura.

Nas primeiras vezes, comece com cerca de cinco flexões. Não force o corpo. Com o tempo, você progredirá e aumentará o número de repetições.

