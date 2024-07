Saiba quem são os seis mortos por envenenamento em hotel, em Bangcoc

A- A+

Uma mulher vietnamita-americana, Sherine Chong, foi identificada pela polícia tailandesa como a suspeita de ter envenenado outras cinco pessoas no luxuoso hotel Grand Hyatt Erawan, em Bangkok, antes de se matar.

O cianeto, uma substância venenosa e letal, é provavelmente a causa das mortes, segundo a polícia.

O Hospital Chulalongkorn disse em 17 de julho que uma autópsia das seis pessoas encontradas mortas em uma suíte de hotel encontrou vestígios de cianeto.

Os corpos apresentavam traços do produto químico de ação rápida e tinham lábios roxos, indicando falta de oxigênio, disse o Dr. Kornkiat Vongpaisarnsin do hospital aos repórteres, acrescentando que mais testes estavam sendo realizados.

Os três homens e três mulheres que foram encontrados mortos eram descendentes de vietnamitas. Dois deles – incluindo Chong, 56 – eram cidadãos americanos.

A polícia tailandesa não considera outros possíveis suspeitos, já que a Suite 502, onde os corpos foram descobertos, foi trancada por dentro. Não havia sinais de luta.

Quem são as vítimas:

Sherine Chong, de 56 anos, principal suspeita;

Dang Hung Van, de 55 anos;

Thi Nguyen Phuong, de 46 anos;

Hong Pham Thanh, de 49 anos, casado com Thi Ngyen;

Thi Nguyen Phuong Lan, 47 anos;

Dinh Tran Phu, 37 anos.

Sherine Chong

Investigadores tailandeses concluíram que Sherine seria a culpada após interrogar testemunhas, incluindo a filha de um dos mortos, disse o major-general da polícia Theeradej Thumsuthee, chefe de investigação do Departamento de Polícia Metropolitana de Bangkok.

Após questionar testemunhas, incluindo alguns parentes, os investigadores disseram que as vítimas eram uma mistura de tomadores de empréstimo, credores e fiadores, envolvidos em um projeto imobiliário.

A motivação por trás dos assassinatos está ligada a uma dívida de milhões de bahts tailandeses, de acordo com Theeradej.

Thi Nguyen Phuong e Thi Nguyen Phuong Lan

Duas vítimas eram casadas e donos de uma empresa de construção.

O vice-chefe de polícia de Bangkok, Noppasin Punsawat, disse que testemunhas contaram à polícia que Chong recebeu o equivalente a cerca de 10 milhões de bahts, cerca de R$ 2 milhões, do casal para construir um hospital no Japão.

O casal, de 49 e 47 anos, suspeitou de um possível golpe, pois não havia muito progresso no projeto, e combinaram de se encontrar para resolver suas diferenças na Tailândia, depois que problemas com o visto os impediram de se encontrar no Japão.

Dinh Tran Phu

Uma das vítimas foi o maquiador Phu Gia Gia, de 37 anos, que supostamente trabalhou com celebridades e rainhas da beleza vietnamitas.

Ele foi lamentado por sua família, assim como por seus fãs, que deixaram mensagens de condolências em sua página do Facebook quando a notícia de sua morte foi divulgada.

As investigações apontam que ele foi persuadido a investir no projeto.

Veja também

eleições Democratas querem acelerar nomeação de Biden como candidato