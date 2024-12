A- A+

Reabastecimento Cidade do Sertão pernambucano volta a ter água após retirada de ligações clandestinas Santa Filomena segue agora o esquema médio de três dias com água e seis dias sem

A cidade de Santa Filomena, localizada no Sertão do Araripe, microrregião do Sertão Pernambucano, passou por um colapso no abastecimento de água desde agosto por conta de ligações irregulares que desestabilizaram o sistema de distribuição da Compesa.

Em uma ação que envolveu equipes da Gerência de Produção do Sertão e da Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa, com apoio da Polícia Militar, para identificar o que estava causando o desabastecimento da população do município, foram encontradas aproximadamente 30 ligações irregulares em um trecho de 90 quilômetros da Adutora do Oeste.

Após a eliminação das ligações irregulares, que ficaram entre o município de Santa Filomena e Ouricuri, também no Sertão do Araripe, a companhia conseguiu retomar o abastecimento em Santa Filomena com as águas do rio São Francisco.

A operação conseguiu retomar uma vazão de 5l/s de água que foi destinada ao município de Santa Filomena, que segue agora o esquema médio de três dias com água e seis dias sem.

Foram retiradas ligações irregulares em pontos de abastecimento de carros-pipa clandestinos, imóveis, áreas de irrigação e estabelecimentos comerciais como fábricas, postos de combustíveis e lava jatos.

“Desde o colapso do Açude do Governo, a população do município estava completamente desabastecida. Com a intensificação das fiscalizações na Adutora do Oeste, conseguimos eliminar uma quantidade significativa de clandestinos e destinar essa água recuperada para voltar a abastecer cerca de 12 mil pessoas na cidade”, explicou o diretor regional do Sertão, Guilherme Freire.

Após a retirada das ligações irregulares no trecho da Adutora do Oeste, equipes de manutenção da Compesa iniciaram uma série de ajustes operacionais nas redes de abastecimento e na Estação de Tratamento de Água Santa Filomena.

A unidade continua recebendo ações de manutenção e adequação, uma vez que ficou fora de operação desde o colapso na cidade. A operação ainda resultou na melhoria do abastecimento na zona rural de municípios como Ouricuri, Parnamirim e Santa Cruz da Venerada.

Operações policiais com o objetivo de retirar ligações clandestinas estão sendo executadas em todas as regiões do Estado desde o ano passado e foram intensificadas pela empresa a partir da criação da Coordenação de Segurança Patrimonial.

“Os furtos de água têm causado transtornos especialmente nos municípios já bastantes castigados pela escassez hídrica. Nossas equipes estão empenhadas e contam com o apoio fundamental da polícia para dar continuidade às operações de fiscalização e retirada de ligações clandestinas que tanto prejudicam a população”, pontuou o diretor regional do Sertão, Guilherme Freire.

