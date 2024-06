São João de Olinda 2024: Comida de Axé acontece nesta quinta-feira (20)

A- A+

Realizado pela Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, o evento Comida de Axé, que integra a comemoração ao São João, será realizado nesta quinta-feira (20), a partir das 17h, no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro Varadouro, em Olinda.

A festividade conta com a participação de 16 terreiros, que vão levar aos visitantes a diversificação dos alimentos oferecidos aos orixás.

Na ocasião, o homenageado é Xangô, sincretizado com o santo católico símbolo do período junino.

O cardápio vai desde os pratos tradicionais, como sarapatel e vatapá, a preparos menos conhecidos, como o beguiri - iguaria elaborada com quiabo, castanha, amendoim, camarão e carne bovina - regado com azeite de dendê e temperado com pimenta, sal, cebola e cebolinha.

Além da culinária, o evento conta com apresentação de música a cargo do Pirão Bateu do Bongar, em homenagem a Dona Glorinha do Coco.

