SAÚDE Jejum intermitente faz bem para a saúde dos dentes; entenda Se o consumo de alimentos for concentrado em um curto período do dia, a saliva pode defender melhor a boca do pH ácido

Alguns tipos de alimentação (principalmente aquelas que são ricas em açúcar) não favorecem a estética dentária, mas o que acontece com seus dentes se você fizer jejum intermitente? A metodologia de encurtar os tempos de um período da dieta realmente melhora o impacto na saúde e na estética bucal.

Isso acontece porque as cáries são formadas por bactérias que se alimentam do açúcar acumulado nos dentes ao longo do dia. Então, se os carboidratos forem ingeridos por mais de cinco momentos ao dia, todos os dias, e isso se somar à falta de higiene, no longo prazo, após seis meses, irão se formar cáries. E, por sua vez, o processo de cárie também irá arruinar o dente, corroê-lo e pigmentá-lo. O mesmo acontecerá se a dieta for ácida (com a ingestão de refrigerante, vinho e outros).

Por outro lado, se o alimento for consumido em um curto período do dia, a saliva será capaz de defendê-lo tanto do pH ácido (se for ingerida uma dieta ácida) quanto do processo de cárie causado por bactérias que são sustentadas pelo açúcar.

Portanto, a restrição de horário, que é a base do jejum intermitente, colaborará com a prevenção desses processos, pois a saliva em quantidade impedirá os mecanismos descritos, seja neutralizando a acidez ou a formação de cáries.

E isso não impacta apenas na saúde da boca, mas também na estética bucal. Porque? Porque as manchas que se acumulam nos alimentos ao longo do tempo também são um fator causado pela dieta alimentar. Praticamente, 80% das patologias dentárias são produto da dieta e se a saliva conseguir neutralizar isso, os resultados serão visíveis porque será responsável pela regeneração da superfície mineral e pela limpeza das manchas.

Ou seja, quanto menos vezes o alimento for ingerido em um período de 8 horas, a saliva conseguirá fazer seu trabalho com tranquilidade . Pelo contrário, se você come o tempo todo (café da manhã, meio da manhã, almoço, lanche, lanche, aperitivo, jantar e bebida, e sempre acompanhado de um biscoito, um alfajor ou algo doce), sua saliva não terá oportunidade de se alimentar. cumprir o propósito de suas funções. Assim, o jejum intermitente interromperia todo o processo de envelhecimento do dente.

Ele é um método que pode ser classificado como mais quantitativo do que qualitativo, por isso é muito importante tentar reduzir o horário da dieta e comer o mínimo de vezes possível ao dia. O recomendado é: além de consultar o seu médico também ir ao dentista, para que o impacto não seja apenas visível no corpo, mas na boca e na beleza dos dentes.

