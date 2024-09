Secretaria de Educação e Esportes promove I Jornada Pedagógica de Atenção à Pessoa Idosa

A- A+

Com o objetivo de promover reflexões e conscientização sobre a importância da pessoa idosa, a conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da pessoa idosa, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) promove, a partir desta terça-feira (1), a I Jornada Pedagógica de Atenção à Pessoa Idosa.

Com o tema “Empoderando a Pessoa Idosa: uma jornada contra o etarismo e a favor dos direitos”, a programação se inicia nesta terça (1) com uma apresentação artística com a Cia. Cátia Campos e a exibição de um documentário com o tema “Envelhecimento”, às 8h, no hall da SEE, e segue até o dia 07 de novembro com exposição fotográfica, palestras e roda de diálogos, além de apresentações culturais e uma conferência sobre a temática do evento.

Confira a programação completa:

01/10 - Abertura da Jornada Pedagógica em Atenção à Pessoa Idosa - Hall do Bloco A da SEE

Abertura da I Jornada em Atenção à Pessoa Idosa com uma Fala Institucional com Jeane Lima (Gerente da Gerência de Políticas Educacionais de Jovens Adultos e Idosos)

Apresentação Artística com a Cia. Kátia Campos

Exibição de documentários acerca do tema do Envelhecimento



08 a 11/10 - Escolas da Rede Estadual de Ensino que ofertam EJA



08/10 - (Escola Olinto Victor - Avenida Afonso Olindense - Várzea) - Abertura da semana da Pessoa Idosa nas Escolas - Exposição Fotográfica - Outubro Prata: empoderando a pessoa idosa



09/10 - (Ceja Valdemar de Oliveira - Avenida Mário Melo - Santo Amaro e Escola ETEPAC - Rua do Pombal - Santo Amaro) Palestra Uma Política Pública para a Pessoa Idosa - 21 anos do Estatuto do Idosos com Cora Cacilda - transmitida ao vivo no Youtube (Live às 19h - Transmitida dos estúdios da ETEPAC)



10/10 - (Escola Engenheiro Lauro Diniz - Praça Marechal Soares D'Andrea - Ipsep) - Chá de Escuta: Celebrando histórias de vida



11/10 - (Escola Rosa de Magalhães - Av. Aníbal Benévolo, 1378 - Beberibe) Oficina “A Construção de Novos Sentidos de Ser Idoso” e Encerramento da Jornada nas Escolas



09/10 - Live Youtube Educa-PE 19h (Transmitida dos estúdios da ETEPAC)

Uma Política Pública para a Pessoa Idosa - 21 anos do Estatuto do Idoso” com Cora Cacilda



18/10 - Instituto Ricardo Brennand - 13h às 17h

Palestra Saúde Social no processo de envelhecimento com André Cabral (Psicólogo e Professor do curso de psicologia da UNIT - Universidade Tiradentes)

Seminário em atenção à pessoa idosa - Hotel em Gravatá

07/11 - a partir das 9h

Apresentação Artística

Conferência com o tema "Uma Jornada contra o etarismo e a favor dos direitos” com Luciana Dantas

Comunicações Orais - A Jornada nas Escolas

Veja também

GUERRA Israel ameaça atacar o movimento libanês Hezbollah com força total