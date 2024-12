A- A+

ÍNDIA Pelo menos seis mortos e 30 feridos em incêndio em hospital na Índia Este novo incidente ocorre poucas semanas depois de dez recém-nascidos morrerem em um incêndio em um hospital no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia

Um incêndio em um hospital no sul da Índia matou pelo menos seis pessoas e feriu cerca de 30, disse a polícia nesta sexta-feira (13).

Incêndios em edifícios são comuns na Índia devido à falta de equipamentos de combate a incêndios e ao descumprimento dos padrões de segurança.

O incêndio, que está sob investigação, deflagrou na noite de quinta-feira no estado de Tamil Nadu, no sul do país, e as seis vítimas foram encontradas em um elevador do hospital da cidade de Dindigul, informou a agência de notícias Press Trust of India.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, mas sua condição é “estável”, disse à AFP o delegado de polícia A. Pradeep.

Este novo incidente ocorre poucas semanas depois de dez recém-nascidos morrerem em um incêndio em um hospital no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

