BR-232 Serra das Russas: condutor de caminhão tenta desviar de guincho, perde o controle e capota na BR-232 Acidente na Serra das Russas aconteceu nessa quarta-feira (10), no quilômetro 62 da BR-232

Um caminhão capotou na Serra das Russas, em Pombos, na Mata Sul de Pernambuco, após bater em dois carros.

O acidente aconteceu nessa quarta-feira (10), no quilômetro 62 da BR-232, no sentido Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle após desviar de um guincho que retirava outra carreta da via.

Na ocasião, os veículos transitavam apenas pelo acostamento.



O condutor do caminhão não conseguiu frear, bateu em dois carros de passeio e cabotou às margens da rodovia.

Acidente na Serra das Russas deixou feridos | Foto: PRF/Divulgação

Os veículos atingidos ficaram parcialmente destruídos e os ocupantes tiveram escoriações.

A PRF informou que as vítimas foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre quantas pessoas precisaram de atendimento e nem sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. O veículo foi removido no local ainda na quinta-feira.

