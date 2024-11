Serra Talhada: carro capota na PE-390 e deixa pai de 72 anos morto e filho, de 25, ferido

A- A+

O capotamento de um carro deixou pai, de 72 anos, morto, e o filho dele, de 25, ferido, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O acidente aconteceu nessa terça-feira (25), na PE-390, no bairro Caxixola, na zona rural da cidade.



O idoso, que conduzia o carro, foi identificado como Eron Teodorio de Araújo. Já o passageiro, Daniel Moura de Araújo.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o idoso teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e capotou.

Eron não resistiu ao impacto do acidente e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.



Já o filho Daniel foi socorrido para uma unidade de saúde local. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.



O caso foi registrado na 177ª Delegacia de Serra Talhada como acidente de trânsito com vítima fatal e não fatal. Um inquérito policial foi instaurado.

