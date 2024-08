SESI-PE promove evento gratuito sobre inovação e inteligência artificial na saúde

A- A+

O SESI-PE realiza, no dia 20 de agosto, o Fórum SESI Inovação para a Saúde do Trabalhador, evento gratuito, voltado para empresários, gestores e demais profissionais que tenham interesse em conhecer estratégias e ferramentas inovadoras focadas na redução do absenteísmo e no aumento da produtividade no ambiente corporativo. Realizado na Casa da Indústria, no Recife, a partir das 17h, o Fórum contará com palestra de Gil Giardelli, que tem mais de 22 anos de experiência em inovação e é um defensor do uso da tecnologia para a saúde. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://saude.pe.sesi.org.br/forum.

Com experiência em inovação, economia digital e sociedade em rede, Gil Giardelli irá palestrar sobre o tema "Transformação Digital: Como a inovação, a tecnologia e a inteligência artificial podem ajudar na saúde do trabalhador". O palestrante criou o MBA da Gestão da Mudança e a Transformação Digital para o Conselho Nacional da Indústria visando apoiar a gestão da inovação para a transformação digital do setor produtivo. Além desse momento, o professor da UPE Mauro Barros também irá palestrar sobre "Atenção Primária à Saúde no Ambiente Corporativo".

Em seguida, haverá um debate sobre a importância do cuidado à saúde do trabalhador da indústria e o impacto na produtividade com especialistas como a presidente da Unimed Recife, Dra. Lourdinha, o superintendente de Saúde e Segurança do SESI Nacional, Emmanuel Lacerda, e a diretora de Saúde e Segurança na Indústria SESI-PE, Fernanda Guerra. “Durante o evento, os participantes terão a possibilidade de vivenciar experiências imersivas, como realidade virtual e conhecer ferramentas inovadoras que auxiliam na redução do absenteísmo e no aumento da produtividade”, destaca Fernanda Guerra.

SERVIÇO

Fórum SESI Inovação para a Saúde do Trabalhador

Data: 20 de agosto

Horário: 17h

Local: Casa da Indústria (Avenida Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife-PE)

Inscrições gratuitas: https://saude.pe.sesi.org.br/forum

