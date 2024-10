SES-PE divulga boletim epidemiológico de arboviroses; confira dados

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou na noite da última quarta (30) um novo boletim epidemiológico das arboviroses que atualizou os dados das semanas epidemiológicas de 31 de dezembro de 2023 a 26 de outubro de 2024. O levantamento apontou 29.985 casos prováveis de dengue (casos em investigação e confirmados) no Estado.

O número de casos prováveis de dengue, atualmente, representa um aumento de 334,4% em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, 11.457 casos de dengue foram confirmados, em Pernambuco, sendo 193 casos graves prováveis, permanecendo com 15 óbitos confirmados (11 por dengue e 4 por chikungunya).

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 48 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 30 seguem em investigação, realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte.

No boletim desta semana, os dados apontam 54 municípios pernambucanos com baixa incidência para casos de dengue, 69 localidades apresentam incidência média e 62 municípios aparecem com alta incidência de casos.

No Boletim de número 43, foram notificados 4.789 casos prováveis de chikungunya, com 1.500 casos confirmados. Já para zika, foram notificados 265 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

Oropouche

Pernambuco permanece com 166 casos confirmados da febre do oropouche. O vírus foi identificado em pacientes dos municípios de: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Pombos, Recife, Bom Jardim, Limoeiro, Machados, Água Preta, Catende, Gameleira, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Maraial, Rio Formoso, São Benedito do Sul, Sirinhaém, Barra da Guabiraba, Bonito, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Garanhuns, Aliança, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

