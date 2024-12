Sexônia: conheça o sonambulismo sexual, distúrbio que pode interferir em relações e vida pessoal

A- A+

Sexônia ou sonambulismo sexual é um distúrbio do sono raro, mas significativo, no qual uma pessoa se envolve em comportamentos sexuais enquanto dorme. Esses comportamentos podem variar desde ações simples, como gemidos ou movimentos pélvicos, até comportamentos mais complexos, como masturbação e relação sexual.

A sexônia é considerada um distúrbio da parassonia, que são comportamentos anormais que ocorrem durante o sono profundo. Estes distúrbios podem ser decorrentes de diversas causas, como doenças físicas ou psicológicas, por exemplo, hipertireoidismo ou ansiedade. Além disso, podem ainda causar outras patologias ou problemas na vida diária, como exaustão, mau desempenho ou sonolência diurna.

Segundo especialistas, existem numerosos casos documentados de sexônia na literatura médica e em pesquisas. Os relatórios documentados geralmente descrevem episódios de comportamento sexual durante o sono, juntamente com detalhes sobre o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes afetados.

Os documentos observam que, durante um episódio de sexônia, a pessoa geralmente permanece adormecida e não tem consciência ou controle sobre suas ações sexuais. Isto pode resultar em situações desconfortáveis ou problemáticas, especialmente se a pessoa afetada tiver um parceiro sexual que não tem conhecimento da doença ou não compreende a sua natureza.

A causa exata da sexônia ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que esteja relacionada a distúrbios do sono, como sonambulismo e distúrbios do movimento durante o sono REM.

Fatores como estresse, fadiga, uso de álcool ou drogas e transtornos psiquiátricos também podem desencadear episódios de sexônia em algumas pessoas.



O diagnóstico de sexônia pode ser complicado, pois as pessoas afetadas geralmente desconhecem seus comportamentos durante o sono. No entanto, se os episódios de comportamento sexual durante o sono se tornarem problemáticos ou recorrentes, é importante procurar ajuda de um profissional de saúde mental ou especialista em distúrbios do sono.

O tratamento pode envolver terapia cognitivo-comportamental, medicamentos ou técnicas de controle do estresse, dependendo da gravidade e da causa subjacente do distúrbio.

Além de afetar as relações, o distúrbio também pode interferir em investigações e processos judiciais. Em 2020, uma mulher no Reino Unido teve um processo de estupro arquivado depois que especialistas alegaram que ela poderia estar sofrendo de um distúrbio raro de sono conhecido como sonambulismo sexual.

O caso de estupro de Jade McCrossen-Nethercott foi arquivado pelo Crown Prosecution Service (a procuradoria britânica, conhecida como CPS) por causa de alegações de que ela teve um episódio do raro distúrbio, que também é conhecido como "sexsomnia". Por causa dessa alegação, o CPS não acreditava mais que poderia garantir uma condenação.

