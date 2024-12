A- A+

COMPORTAMENTO Solteiros e casados com mais de 50 anos diferem em traços de personalidade e satisfação com a vida Ao comparar gênero, mulheres solteiras se mostraram mais satisfeitas do que homens solteiros

Na vida, pessoas precisam fazer escolhas essenciais, como decidir se preferem prosseguir com suas próprias vidas ou ter a vida a dois dentro de um casamento.



No entanto, ambas possuem diferenças notáveis em medidas de satisfação com a vida e traços de personalidade, segundo um novo estudo publicado na revista científica Psychological Science.

As evidências mostraram que solteiros de muitos anos são mais introvertidos, menos meticulosos e menos abertos a novas experiências, em comparação com pessoas com parceiros. Além disso, tiveram pontuações mais baixas de satisfação com a vida.

Para o estudo, foi realizada uma pesquisa com mais de 77 mil europeus com mais de 50 anos.



A equipe comparou pessoas solteiras e pessoas em parceria com base em classificações de satisfação com a vida e nos cinco grandes traços de personalidade (abertura à experiência, consciência, extroversão, afabilidade e neuroticismo).

Na classificação de status de relacionamento, os participantes responderam se estavam atualmente com um parceiro, nunca moraram com um parceiro, nunca foram casados ou nunca tiveram um relacionamento de longo prazo.

Como resultado, aqueles que nunca estiveram em um relacionamento sério de longo prazo pontuaram mais baixo em extroversão, abertura e satisfação com a vida do que aquelas que estavam solteiras no momento, mas viveram com um parceiro ou foram casadas no passado. Todos os solteiros pontuaram mais baixo nessas medidas do que pessoas em relacionamentos atuais.

"Quando há diferenças, elas podem ser especialmente importantes em idosos que enfrentam mais problemas de saúde e financeiros. Eles precisam de mais ajuda, e a ajuda geralmente é do parceiro", afirma Julia Stern, uma das principais autoras e pesquisadora sênior da Universidade de Bremen, na Alemanha, em uma entrevista à Associação para a Ciência Psicológica.

Ao comparar gênero e idade, mulheres solteiras pontuaram mais alto em satisfação com a vida do que homens solteiros, e pessoas mais velhas tendiam a ser mais felizes com seu status de solteiro do que solteiros de 50 anos. Para Stern, devido a não casar passar a ser uma escolha mais aceita, adultos de gerações anteriores conseguem aceitar suas circunstâncias e ser mais felizes.

Contudo, o solteiro pode ter desvantagens econômicas e médicas em relação a um casado. Por isso, Stern sugere que deveriam ser criados programas para acolher esse grupo populacional.

"Há diferenças entre pessoas que permanecem solteiras a vida inteira e pessoas que têm um parceiro, e para mim isso significa que temos que cuidar mais dessas pessoas", pontua Stern.

