Saúde Sono profundo: conheça um truque simples para dormir que pode melhorar a qualidade do seu descanso Com a ajuda da alimentação um sono reparador pode ser alcançado

Dormir o suficiente é essencial para manter uma vida saudável. Isso ocorre porque um bom descanso pode fortalecer o sistema imunológico, melhorar o humor e reduzir o estresse.

No entanto, 1 em cada 3 adultos não dorme as horas recomendadas, principalmente em momentos de estresse pessoal ou profissional, conforme detalhado em artigo da organização de saúde Kaiser Permanente.

Para quem tem dificuldade para dormir a noite toda, um truque útil pode ser avaliar sua dieta e incorporar alimentos benéficos para adormecer.

Alguns alimentos, que podem já estar na sua cozinha, podem promover um sono mais profundo e reparador. Aqui estão os recomendados que podem ajudá-lo a descansar melhor:

Nozes: além de serem ricas em gorduras saudáveis para o coração, algumas também contêm melatonina, um hormônio essencial para regular o ciclo sono-vigília . Pistache, nozes e amêndoas são excelentes opções devido ao seu alto teor de melatonina. Incorporá-los no lanche da tarde ou adicioná-los a uma salada de couve e abóbora pode fazer toda a diferença na sua rotina noturna.

Frutas: uma opção saudável para promover um melhor descanso. Bananas, laranjas, abacaxis e cerejas contêm melatonina. Para quem prefere frutas com menos açúcar, o abacate é uma alternativa ideal, pois é rico em potássio, magnésio e vitaminas. O magnésio, em particular, promove o relaxamento muscular e pode reduzir a ansiedade e a depressão, fatores que influenciam a qualidade do sono. Além disso, o abacate é versátil e pode ser apreciado em torradas, saladas ou até mesmo em receitas como torta de chocolate.

Chá: Tomar uma xícara de chá antes de dormir pode ser uma forma eficaz de relaxar. O chá de camomila é conhecido por suas propriedades promotoras do sono. Um estudo mostrou até que esta erva melhora significativamente a qualidade do descanso. Existem muitas opções no mercado, como camomila, menta ou chá verde, mas é importante optar pelas variedades descafeinadas.

O smoothie fácil de preparar e ideal para dormir melhor à noite

Outra dica para dormir melhor por meio da dieta foi compartilhada no livro Eat Better, Sleep Better: 75 Recipes and A 28-Day Meal Plan That Unlock the Food-Sleep Connection (Coma melhor, durma melhor: 75 Receitas e um Plano de Refeições de 28 Dias que Desbloqueiam a Conexão Alimento-Sono), no qual as coautoras Marie-Pierre St-Onge, e Kat Craddock discutem como a dieta pode influenciar o sono e apresentam receitas destinadas a melhorar o descanso.

De acordo com o New York Post, uma das receitas apresentadas é um smoothie de banana e frutas vermelhas. Os especialistas explicam que um maior consumo de frutas e vegetais pode reduzir a interrupção do sono, e este smoothie se posiciona como uma ferramenta eficaz para otimizar sua qualidade. A sua preparação é simples:

No liquidificador, misture ¼ xícara de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de sementes de chia e ½ xícara de leite, deixando descansar por cinco minutos.

Em seguida, misture 2 xícaras de frutas vermelhas congeladas, 1 xícara de abacaxi congelado, 1 banana, ½ xícara de iogurte grego, 2 colheres de sopa de xarope de bordo e manteiga de amêndoa.

Bata até ficar homogêneo e sirva em quatro porções, guarnecendo com frutas frescas, granola e sementes de chia.

