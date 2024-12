Sorriso amarelo? Entenda o que fazer para manter os dentes brancos

A- A+

Manter os dentes brancos tornou-se um tema importante para as pessoas, pois está associado à saúde e à beleza. No entanto, existem diferentes fatores externos que podem fazer com que eles fiquem amarelados.

O esmalte dental é uma camada externa dura que protege os dentes, enquanto a dentina é a camada localizada abaixo do esmalte. Ambas "podem ser afetadas pelos hábitos diários", conforme diz o portal Infosalus.

Além disso, com o tempo, o esmalte pode se desgastar devido ao consumo de certos alimentos e bebidas ácidas, como café, vinho, refrigerantes, entre outros.

Em entrevista ao jornal 'Europa Press', o dentista Óscar Castro Reino, presidente do Conselho Geral de Dentistas, explicou:

"Isso faz com que a dentina, que é de um tom mais amarelado, fique mais visível. Além disso, a dentina também pode escurecer devido ao acúmulo de bactérias".

Como os dentes ficam amarelados

O especialista também destacou que os dentes mudam de cor principalmente devido ao acúmulo de pigmentos no esmalte e na dentina. Outro fator que contribui para isso é o envelhecimento, assim como certos hábitos, como fumar ou consumir determinados alimentos.

Ele também destaca que fumar ou mascar tabaco causa manchas amarelas, ou marrons, e esses hábitos, além de prejudiciais aos dentes, podem ser nocivos ao organismo, provocando diversas doenças.

"Além disso, com o passar dos anos, o esmalte perde vigor, e a dentina amarelada por baixo se torna mais visível. Por fim, alguns antibióticos, como as tetraciclinas, se forem consumidos durante o desenvolvimento dos dentes, especialmente na infância, podem manchá-los de forma permanente", diz Castro.

O dentista lembra que a acidez da saliva também pode influenciar no aparecimento de manchas, já que o pH ácido enfraquece o esmalte dental e facilita a adesão dos pigmentos.

"Manter uma dieta equilibrada e evitar alimentos muito ácidos pode ajudar a manter um pH adequado", diz o especialista.

Na clínica Dental de Albero Romero, os profissionais explicaram que o tom amarelado dos dentes também pode estar relacionado à genética, tornando a pigmentação menos controlável, já que depende do DNA de cada paciente:

"O esmalte dental é afetado pelo desgaste e pela desmineralização que os dentes sofrem diariamente. Por isso, as pessoas mais velhas tendem a ter uma dentição amarelada, escura e pouco estética."

Para Castro, a escovação dos dentes é fundamental, pois uma boa higiene oral evita o acúmulo de placa, que também contribui para a mudança de cor.

“Como sabemos, a placa dental é uma camada de bactérias que se forma nos dentes quando não há uma boa higiene bucal. Se não for removida, ela se transforma em tártaro, que possui uma cor amarela ou marrom e é mais resistente, afetando de forma muito séria a saúde das gengivas e causando doença periodontal”, explicou Castro.

Quando as pessoas têm uma higiene inadequada ou escovam os dentes de forma incorreta, isso favorece o acúmulo de placa, e é por isso que os dentes geralmente apresentam uma cor amarelada ou marrom.

Para evitar que isso aconteça, é necessário adotar medidas preventivas, como escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia, durante dois minutos, com um creme dental que contenha flúor. Além disso, é importante visitar regularmente o dentista para realizar limpezas adequadas.

“Além dessas questões, sempre insistimos em abandonar hábitos prejudiciais, como o uso de tabaco e álcool e, dentro do possível, reduzir o consumo de alimentos e bebidas que mancham, como café ou chá”, enfatizou Castro Reino.

