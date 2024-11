Tem entre 40 e 60 anos e dorme mal? Entenda como isso pode afetar o envelhecimento

A- A+

Dormir mal na faixa etária dos 40 aos 60 anos pode fazer com que o cérebro envelheça mais rápido, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Neurology. As descobertas se somam a um crescente conjunto de evidências de que a qualidade do sono está intimamente ligada à saúde cognitiva, enfatizando a necessidade de abordar os problemas do sono no início da vida.

"Problemas de sono foram associados em pesquisas anteriores a deficiências de pensamento e memória mais tarde na vida, colocando as pessoas em maior risco de demência", disse Clémence Cavaillès, autor do estudo e pesquisador da Universidade da Califórnia em São Francisco, em um comunicado. "Nosso estudo, que usou exames cerebrais para determinar a idade cerebral dos participantes, sugere que o sono insatisfatório está ligado a quase três anos de envelhecimento cerebral adicional já na meia-idade".

O estudo analisou dados de 589 indivíduos com idade média de 40 anos. Os participantes preencheram questionários de sono no início do estudo e novamente cinco anos depois. Eles então foram submetidos a exames cerebrais 10 anos depois.





Ao comparar os dados da tomografia com os resultados do questionário com a ajuda do aprendizado de máquina, os pesquisadores observaram uma diferença significativa entre os cérebros daqueles que tiveram dificuldade para dormir em comparação com aqueles que não tinham problemas com o sono. Depois de ajustar fatores como idade, sexo, pressão alta e diabetes, o grupo com mais problemas para dormir tinha cérebros 2,6 anos mais velhos do que aqueles que tiveram um sono de melhor qualidade, em média.

A má qualidade do sono, a dificuldade em adormecer, a dificuldade em permanecer adormecido e o despertar precoce estavam todos ligados ao envelhecimento cerebral mais rápido, especialmente naqueles que apresentaram consistentemente características de sono deficientes durante o período do estudo.

"Nossas descobertas destacam a importância de abordar os problemas do sono mais cedo na vida para preservar a saúde do cérebro, incluindo manter um horário de sono consistente, praticar exercícios, evitar cafeína e álcool antes de ir para a cama e usar técnicas de relaxamento", disse Kristine Yaffe, uma das co-autoras do estudo e pesquisador da Universidade da Califórnia em São Francisco e membro da Academia Americana de Neurologia, em comunicado.

"Pesquisas futuras devem se concentrar em encontrar novas maneiras de melhorar a qualidade do sono e investigar o impacto a longo prazo do sono na saúde do cérebro em pessoas mais jovens".

As limitações do estudo incluem o fato de as descobertas terem sido baseadas em relatos subjetivos de sono dos participantes. Além disso, os dados não provam que os problemas de sono sejam responsáveis por este envelhecimento acelerado do cérebro.

Mesmo assim, o estudo oferece provas convincentes de que os problemas do sono estão intimamente ligados ao declínio cognitivo e alinha-se com a investigação existente sobre a importância do sono no desenvolvimento e manutenção do cérebro na velhice.

