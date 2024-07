A- A+

clima Temperaturas mais baixas e chuvas favorecem o combate a um megaincêndio no Canadá O incêndio "fora de controle" devorou até metade da principal cidade do popular Parque Nacional Jasper, no oeste do Canadá

A queda das temperaturas e as chuvas recentes devem ajudar os bombeiros que lutam contra o enorme incêndio que devastou parte da cidade turística de Jasper, no oeste do Canadá, disseram as autoridades nesta sexta-feira (26).

A cidade está localizada no coração do Parque Nacional Jasper, o maior do Canadá e que atrai 2,5 milhões de visitantes todos os anos por suas montanhas, geleiras, lagos e cachoeiras.

Entre 30% e 50% da cidade foi destruída por este incêndio, ainda considerado "fora de controle" e que já queimou mais de 36 mil hectares.

"As temperaturas caíram e a chuva começou pouco depois da meia-noite da noite passada", disse a Parks Canada, que administra os parques nacionais do país e coordena o combate a incêndios na área.

"Espera-se que a precipitação mantenha o comportamento do fogo em um nível baixo durante as próximas 72 horas", acrescentou a organização na sua última atualização sobre a situação.

Também está prevista a chegada de soldados do Exército, além de 400 bombeiros de Nova Zelândia, México e África do Sul.

Até o momento não há registro de vítimas, uma vez que os 25 mil moradores e turistas presentes na área foram retirados durante a madrugada de segunda para terça-feira, quando o incêndio aumentou repentinamente.

O incêndio foi causado por um raio na tarde de segunda-feira, segundo a Parks Canada, que relatou chamas com mais de 100 metros de altura.

