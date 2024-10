Tempo para desocupação está acabando antes de furacão Milton atingir a costa da Flórida

A- A+

Chuvas constantes caíam e ventos começavam a soprar com força na área da Baía de Tampa na manhã de quarta-feira, 9, enquanto o poderoso furacão Milton se dirigia em direção a uma colisão potencialmente catastrófica com a costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos.

Alguns moradores insistiam em ficar, mesmo após milhões terem sido ordenados a desocupar a região. Os que ficaram enfrentam probabilidades sombrias de sobrevivência, disseram as autoridades.

A região da Baía de Tampa, lar de mais de 3,3 milhões de pessoas, não vê um impacto direto de um grande furacão há mais de um século. Milton flutuou entre as categorias 4 e 5 enquanto se aproximava, mas, independentemente da distinção nas velocidades do vento, o Centro Nacional de Furacões disse que será uma tempestade extremamente perigosa quando seu centro atingir a costa na noite de quarta ou na manhã de quinta-feira.

"Aqueles de vocês que foram atingidos durante o furacão Helene, isso [Milton] será um nocaute. Vocês precisam sair, e precisam sair agora", disse Cathie Perkins, diretora de gerenciamento de emergência no Condado de Pinellas, que fica na península que forma a Baía de Tampa."Todos na Baía de Tampa devem presumir que seremos o ponto zero", disse ela.

A rodovia normalmente movimentada que leva ao centro de Tampa estava em grande parte livre de veículos na manhã de quarta-feira. Poucos carros se moviam nas ruas laterais. Motoristas que esperavam abastecer estavam tendo dificuldades para encontrar postos que não estivessem fechados ou com tábuas.



Muitos haviam envolto suas bombas de combustível em plástico para impedir que os bicos fossem agitados em ventos de furacão.

No Condado de Hillsborough, o xerife Chad Chronister pediu aos moradores em um vídeo no Facebook que finalizassem seus planos: "Minha mensagem é simples. Estamos nos aproximando da décima primeira hora. Se você precisa ir a um lugar seguro por qualquer motivo, o momento para fazê-lo é agora."

Na Charlotte Harbor, a cerca de duas quadras da água, nuvens rodopiavam e ventos sopravam enquanto Josh Parks carregava seu sedã Kia com roupas e outros pertences na manhã de quarta-feira. Duas semanas atrás, a ressaca de Helene trouxe muita água para o bairro, e suas ruas ainda estavam cheias de móveis encharcados, drywall arrancados e outros detritos.

Milton ataca comunidades que ainda estão se recuperando duas semanas após Helene ter inundado ruas e casas no oeste da Flórida durante sua marcha devastadora, que deixou pelo menos 230 mortos no sul.



Em muitos lugares ao longo da costa, os municípios correram para coletar e descartar os detritos antes que os ventos e a ressaca de Milton - projetados para atingir até 3,6 metros na Baía de Tampa e até 4,5 metros mais ao sul, entre Sarasota e Fort Myers - pudessem espalhá-los e aumentar qualquer dano.

Chuvas fortes começaram a se espalhar por partes do sul da Flórida na quarta-feira, com condições previstas para se deteriorarem ao longo do dia, disse o centro. São esperados 15 a 31 centímetros de chuva, com até 46 centímetros em alguns lugares, trazendo o risco de inundações catastróficas.

Um tornado atingiu o solo na manhã de quarta-feira na área pouco povoada dos Everglades, no sul da Flórida. O Serviço Nacional de Meteorologia postou uma foto na plataforma social X do funil cruzando a rodovia. Os meteorologistas haviam avisado que tornados eram prováveis.

Espera-se que Milton mantenha a força de furacão enquanto atravessa a Flórida central na quinta-feira (10) em direção ao Oceano Atlântico. O trajeto exato permanecia incerto, mas, na manhã de quarta-feira, esperava-se que o centro de Milton fizesse pouso em algum lugar ao redor da Baía de Tampa.



A maior ressaca de tempestade deve ocorrer no local de pouso e ao sul, informou o centro de furacões.

Preparação

A chefe de gestão de emergências do Condado de Sarasota, Sandra Tapfumaneyi, disse que 11 abrigos de emergência estavam abertos lá e que animais de estimação eram bem-vindos.



Advertindo que isso seria um "desastre intenso" para o condado, ela pediu que as pessoas que moram em barcos e em casas móveis e pré-fabricadas deixassem suas residências: "Não queremos que vocês fiquem nessas estruturas. Elas não resistirão a esta tempestade com os ventos fortes."

Tapfumaneyi também alertou urgentemente as pessoas que vivem próximas a áreas com d’água para saírem imediatamente. Essas áreas enfrentaram inundações do furacão Debby no ano passado e em 2022 devido ao furacão Ian. Ela alertou que a ressaca poderia subir da costa para os rios e riachos "no caminho da menor resistência".

As autoridades emitiram ordens de desocupação obrigatória em 11 condados da Flórida, com uma população combinada de cerca de 5,9 milhões de pessoas. As autoridades avisaram que qualquer um que ficasse para trás teria que se cuidar, com os primeiros socorros não sendo esperados para arriscar suas vidas tentando resgates no auge da tempestade.

Na cidade costeira de Punta Gorda, cerca de 160 quilômetros ao sul de Tampa, as ruas ainda estavam cheias na terça-feira com pilhas de móveis encharcados, roupas, livros, eletrodomésticos e outros lixos arrastados de casas danificadas por Helene não fazia duas semanas.

Muitas casas estavam vazias, mas o contador e colecionador de arte Scott Joiner permaneceu no segundo andar da casa de estilo Nova Orleans que construiu há 17 anos. Joiner disse que tubarões nadavam nas ruas inundadas e um vizinho teve que ser resgatado de canoa quando Helene passou e inundou o primeiro andar de sua casa.



"A água é uma bênção, mas é muito mortal", disse Joiner que afirmou ue planejava enfrentar Milton, apesar do risco. Mas outros não estavam arriscando nada após Helene.

Na ilha de Anna Maria, na borda sul da Baía de Tampa, Evan Purcell empacotava as cinzas de seu pai e tentava pegar sua gata de 9 anos, McKenzie, enquanto se preparava para deixar a ilha na terça-feira (8).



Helene deixou-lhe milhares de dólares em danos quando sua casa foi inundada. Ele temia que Milton pudesse levar o restante. "Eu ainda estou em choque pelo primeiro e aqui vem o segundo", disse Purcell.

