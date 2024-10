A- A+

Furacão Milton Usher cancela shows devido em Miami por causa do Furacão Milton Usher se apresentaria no Kaseya Centre, em três sessões que tiveram ingressos esgotados

O cantor Usher cancelou os shows que faria em Miami. O motivo é a chegada do Furacão Milton, considerado um dos mais devastadores do século. Usher se apresentaria no Kaseya Centre, em três sessões que tiveram bilhetes esgotados.

"Meus próximos shows em Miami no Kaseya Centre foram remarcados para dezembro devido ao estado de emergência na Flórida. A segurança e o bem-estar de todos continuam sendo minha principal prioridade e prefiro comemorar com todos vocês em um momento em que vocês possam ir e voltar do show com segurança", escreveu o cantor.

