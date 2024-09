A- A+

Terceira idade Terceira idade e os cuidados devido com a saúde bucal A atenção com a saúde bucal pode prevenir doenças como gengivite e periodontite

O cuidado com a saúde bucal é essencial em todas as fases da vida, porém, na terceira idade, ganha uma importância ainda maior. Com o envelhecimento do corpo e as mudanças que ocorrem naturalmente ao longo dos anos, as pessoas ficam mais suscetíveis a fatores que afetam a saúde bucal.

Mudanças podem ocorrer na cavidade oral, como a xerostomia (boca seca), que aumenta o risco de cáries e infecções. Além disso, a saúde bucal dos idosos pode ser afetada pela diminuição da função imunológica e a presença de doenças crônicas, como diabetes.

A má higienização oral, falta de tratamento de cáries e doenças periodontais, por exemplo, podem causar perda dentária. Doenças periodontais como a gengivite e a periodontite, quando não são devidamente tratadas, causam a perda óssea e dentária.

A cirurgiã-dentista e coordenadora da clínica Odonto da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Cândida Guerra, relatou que com os devidos cuidados é possível ter dentes saudáveis e bonitos.

“O envelhecimento não significa dizer que essas condições acontecerão com todos. Quando são adotados os devidos cuidados com a saúde bucal do idoso, é perfeitamente possível ter dentes bonitos e saudáveis”.

O uso de alguns medicamentos e seus efeitos colaterais, assim como a existência de outras condições médicas podem impactar na alteração do pH da saliva ou na diminuição do fluxo salivar.

Manter os tratamentos dentários e a limpeza bucal em dia, não é apenas uma questão de estética e preocupação com a função mastigatória, mas também uma questão de saúde e qualidade de vida. Portanto, é necessário reforçar os cuidados com a saúde bucal e as medidas preventivas.

Entre as formas de cuidados, podemos incluir consultas regulares ao dentista, manutenção de uma boa higiene bucal, escovação regular e uso de fio dental, assim como visitas periódicas ao dentista para exames e limpezas. A atenção com a saúde no geral também pode fazer uma grande diferença na saúde bucal dos idosos.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de idosos no Brasil necessitam de prótese parcial (em uma das arcadas dentárias) e outros 3 milhões precisam de prótese total (nas duas arcadas).

Diante disso, a cirurgiã-dentista e coordenadora da clínica Odonto FPS, Cândida Guerra, disse que as próteses dentárias precisam ficar bem ajustadas e serem bem cuidadas, evitando assim, desconfortos e complicações adicionais. O acompanhamento odontológico também é importante.

