Um homem depredou objetos em uma área de convivência do terreiro Ilê Axé Oyá Igbalé Funan, localizado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Ele foi autuado por depredação e injúria, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

O vídeo, gravado na quarta-feira (3), mostra as imagens do homem destruindo jarros de plantas e um banco feito de concreto e pneus e foi compartilhado pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB). Ela classificou o caso como "agressão contra o povo de terreiro" e intolerância religiosa.

Nas imagens, é possível ver o homem, identificado apenas como Tiago, usando uma marreta para destruir os objetos. A pessoa que grava o vídeo pergunta ao homem se ele quer resolver a situação dessa forma.

"Olha aí, tá quebrando as coisas aqui com marreta. Quebrando as coisas do vizinho, tá vendo? Você tá vendo aí, quebrando tudo. É assim que tu quer reagir? É assim, Tiago?", fala o autor da filmagem.

A voz de outra pessoa surge ao fundo afirmando que a situação deverá ser resolvida em uma delegacia.

Nas redes sociais, a vereadora Cida Pedrosa chamou as cenas de destruição no terreiro de absurdo. "Me solidarizo com as vítimas. Irei oficiar as autoridades competentes", declarou.

Em publicação feita nesta quinta-feira (4) no Instagram, o terreiro falou sobre a situação. "Qual o mal em querer criar um lugar de convivência para as crianças de nossa comunidade com uma geladoteca (geladeira de livros) e um jardim agradável? Nosso espaço não tira o direito de ir e vir, diz trecho do texto.

"Somos pessoas de paz, só queremos o crescimento de nossa comunidade. Esse homem e a mulher dele tentaram destruir nosso sonho, mas não vão conseguir", acrescenta a publicação.

A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso, registrado por meio da Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", afirmou a corporação.

