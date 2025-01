A- A+

Conscientização TI Caxangá recebe ação de alerta sobre a importunação sexual dentro dos ônibus Iniciativa foi realizada por técnicos de educação e fiscalização do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), em parceria com as secretarias da Mulher e de Defesa Social do Estado

O Terminal Integrado da Caxangá (TI Caxangá) recebeu, na manhã desta sexta-feira (31), ação sobre a importância da identificação e denúncia da importunação sexual dentro dos ônibus.

A ação “Vamos pensar no coletivo. Importunação sexual é crime” foi realizada por técnicos de educação e fiscalização do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), em parceria com as secretarias estaduais da Mulher e de Defesa Social.

O objetivo da iniciativa era alertar a população de como realizar a denúncia da prática criminosa em caso de sofrer ou perceber alguém sendo vítima desse tipo de abuso.

No local, foram realizadas panfletagens e o esclarecimento de dúvidas dos usuários de como identificar e denunciar a importunação e o assédio sexual.

Além disso, também foi entregue o “violentômetro”, panfleto que chama atenção para as situações possíveis que as mulheres passaram ou podem passar, nivelando em graus de "tomar cuidado", "reaja" e "busque ajuda".

“O respeito é um direito fundamental. É de grande importância que as mulheres denunciem, pois, assim, podemos garantir que seja feita justiça e que o ambiente nos transportes coletivos seja mais seguro. Se você for vítima ou presenciar um caso de importunação sexual, procure o motorista e informe sobre o ocorrido imediatamente, que eles vão orientar sobre como se deve agir”, destacou o presidente do CTM, Matheus Freitas.

Denúncia

Praticar ato libidinoso contra alguém e sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria luxúria ou a de terceiro, é considerado importunação sexual, com pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, previsto na Lei nº 13.718, de 2018.

O usuário pode denúncia através dos telefones das Polícia Militar – 190, Grande Recife – 0800.081.0158, e Secretaria da Mulher – 0800.281.8187



