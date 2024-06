TikTok confirma ciberataque que mirou usuários famosos, incluindo Paris Hilton e TV dos EUA

A- A+

O TikTok confirmou que contas marcas, veículos e celebridades conhecidas foram atacadas por hackers. A rede social chinesa declarou que está tomando medidas para lidar com o ciberataque que tentou sequestrar contas como a de Paris Hilton e da emissora de televisão dos Estados Unidos CNN.

O aplicativo confirmou que o perfil da CNN foi um dos poucos que foram afetados depois que sua equipe de segurança foi alertada para ações maliciosas direcionadas à emissora de notícias dos EUA.

"Estamos colaborando de perto com a CNN para restaurar o acesso à conta e implementar medidas de segurança aprimoradas para proteger sua conta no futuro" disse um porta-voz do TikTok.

A plataforma disse à Associated Press que o ataque ocorreu por meio do recurso de mensagens diretas do aplicativo, mas não deu mais detalhes. O TikTok também afirmou que está investigando o que aconteceu e trabalhando com os proprietários das contas afetadas para restaurar seus acessos.

O futuro do TikTok nos EUA é uma das questões mais controversas do país às vésperas da eleição presidencial de novembro. A ByteDance, com sede na China, recebeu um prazo do governo de Joe Biden para vender a operação da rede social nos EUA, em meio a preocupações de que o governo de Pequim possa influenciar os algoritmos do app e coletar informações confidenciais dos americanos. Mais de 170 milhões de americanos usam o serviço todos os meses.

A ByteDance recorreu à Justiça americana para tentar escapar da decisão.

