Tosses e espirros: cientistas conseguem isolar neurônios responsáveis por desencadear atos; entenda

A tosse e o espirro são respostas de defesa do corpo à entrada de microrganismos estranhos.



Ambos acontecem sem a necessidade de um comando consciente ao corpo. E agora, cientistas descobriram que dois grupos diferentes de neurônios presentes nas vias aéreas (parte do sistema respiratório) são responsáveis por desencadear os movimentos involuntários.

"Eles são mecanismos de defesa projetados para expelir irritantes, alérgenos e patógenos do nariz e das vias aéreas inferiores, respectivamente", escreveram os autores.

A equipe mostrou que a neurovia MrgprC11 + MrgprA3 causa o espirro, enquanto a tosse está ligada à neurovia somatostatina (SST +). Os resultados encontrados foram publicados na revista científica Cell.

Para a realização da pesquisa, eles expuseram canais iônicos presentes nas vias aéreas a diferentes compostos para observar a maneira como eles reagiriam.



Em primeiro lugar, um composto chamado BAM 8-22 conseguia fazer os camundongos utilizados nos testes espirrar. Aliado a isso, pesquisas anteriores já haviam apontado a ligação dele com o canal iônico MrgprC11.

Então, foi levantada a hipótese desta neurovia causar o espirro. O que logo foi confirmado ao removerem esses neurônios das vias aéreas de camundongos de teste e os infectar com o vírus da gripe, pois eles ficaram doentes, mas não espirravam.

No caso da tosse, a mesma linha de raciocínio foi seguida. Assim, descobriram que o principal gatilho era o canal iônico somatostatina (SST +).

"No nível do circuito, os sinais de espirro e tosse são transmitidos e modulados por neurovias divergentes. Juntos, nosso estudo revela a diferença nos receptores sensoriais e mecanismos de neurotransmissão/modulação entre espirros e tosse, oferecendo alvos neuronais de medicamentos para o controle de sintomas em infecções virais respiratórias e alergias", escreveram os pesquisadores médicos do Centro de Dor da Universidade de Washington, em St. Louis e do Instituto de Tecnologia da Geórgia, ambos sediados nos Estados Unidos.

Tendo em vista os novos achados, eles seguem estudando os mecanismos por trás do espirro e da tosse. Assim, os cientistas ressaltam que assim como em outros animais, diversos são os gatilhos envolvidos no início das duas respostas involuntárias. Além disso, pretendem traduzir os resultados para as reações do organismo humano.

"O direcionamento de neurônios de espirro ou tosse fornece uma estratégia segura e eficiente para o gerenciamento de sintomas em alergias e infecções virais respiratórias. (...) Coletivamente, nossos estudos revelam a base neural de espirros e tosse e identificam alvos de medicamentos para o gerenciamento de sintomas em alergias e infecções virais respiratórias", concluem.

