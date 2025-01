Chuvas: trecho da BR-408, em São Lourenço da Mata, segue parcialmente interditado após fortes chuvas

A- A+

Após as fortes chuvas que atingiram Pernambuco nos últimos dias e quebra de parte da mureta de contenção, o KM 94 da BR-408, em São Lourenço da Mata, ainda continua interditado. Mas agora nos dois sentidos.

Segundo comunicado da Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira (29), os veículos seguem passando apenas por uma faixa. Os utilitários de passeio podem encontrar dificuldade para atravessar o trecho.

Ainda de acordo com a PRF, que está no local prestando apoio aos condutores com equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já foi iniciado o serviço de escoamento da água para liberar a rodovia.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) ainda não atualizou o alerta meteorológico da última terça-feira (28), mas nesta quarta (29) informou, pelas redes sociais, que a previsão é de continuidade de pancadas de chuva de intensidade de moderada a fraca em todas as regiões do Estado.

A cidade de Araripina foi a cidade que mais choveu, segundo a Apac, na madrugada desta quarta com 361 mm de chuva acumulados.

A capital Recife figura a segunda posição, com 35,1 mm.

Terra Nova, Xexéu e Riacho das Almas também tiveram índices relevantes, com 28,8 mm, 24,8 mm e 22,5 mm, respectivamente.

De acordo com a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do fenômeno meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que se desloca do oceano por Pernambuco e pela Paraíba.

