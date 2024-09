Três estados americanos fecham praias após surgimento de agulhas de seringa

A- A+

As autoridades americanas fecharam praias nos estados de Maryland, Virgínia e Delaware para banhistas neste domingo depois que resíduos médicos — incluindo agulhas hipodérmicas (usadas em seringas) descartadas e produtos de higiene feminina usados — foram parar em locais muito frequentados.



Os fechamentos se estenderam por quase 80km de costa, da Ilha Fenwick, em Delaware, até a Ilha Chincoteague, na Virgínia. As praias incluem a Ilha Assateague, uma ilha barreira que se estende por 60km ao longo das costas de Maryland e Virgínia.

“Atualmente não temos ideia de onde veio e não especularemos sobre uma fonte”, disse o escritório do Serviço Nacional de Parques em Assateague Island National Seashore sobre o lixo médico em uma declaração no Facebook.





Junto com agulhas usadas, as autoridades disseram que também descobriram aplicadores de absorventes usados, tampas de agulhas coloridas e pontas de charuto. Um gerente do parque de Assateague disse ao The Washington Post que as equipes descobriram o lixo no domingo de manhã enquanto patrulhavam após a maré alta. Eles encontraram quase 50 agulhas lá e resíduos suficientes para encher um balde. O oficial acrescentou que nenhum ferimento ou incidente foi relatado e que os nadadores não encontraram os objetos.

Os resíduos começaram a chegar à costa na manhã de domingo, disseram autoridades de Assateague, e não tinham certeza de quanto tempo as praias da área permaneceriam fechadas. Os alertas impactaram dezenas de quilômetros de litoral, incluindo praias turísticas movimentadas, já que as autoridades não apenas pediram cautela aos nadadores, mas em muitas áreas proibiram atividades na água, incluindo natação, caminhada e surfe.

“Até que estejamos confiantes de que a situação está sob controle, recomendamos usar calçados na praia e evitar o oceano completamente”, disse Joe Theobald, diretor de Serviços de Emergência em Ocean City, em Maryland, em um comunicado.

Não é a primeira vez que as marés espalham material tão perigoso ao longo da costa leste dos EUA. Em 2021, as enchentes na cidade de Nova York causaram vazamentos de esgoto no porto local, que enviaram centenas de seringas usadas ao longo da costa de Nova Jersey. Na época, as autoridades acreditavam que muitas provavelmente eram usadas por diabéticos, que jogavam as agulhas no vaso sanitário após o uso.

Em 1987, dezenas de quilômetros da costa de Nova Jersey foram fechados depois que resíduos hospitalares e lixo bruto apareceram repentinamente nas praias. Naquele caso, autoridades enfurecidas acreditaram que os resíduos foram despejados ilegalmente por uma barca que passava. Ainda não estava claro, nesta segunda-feira, por quanto tempo as praias permaneceriam fechadas.

