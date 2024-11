Três prisões em três meses: quem é o filho da princesa herdeira da Noruega detido por estupro

A- A+

A polícia norueguesa disse nesta terça-feira que o filho de 27 anos da princesa herdeira norueguesa Mette-Marit foi preso por suspeita de estupro.

A polícia disse em um comunicado que Marius Borg Hoiby, nascido de um relacionamento anterior ao casamento de Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon, em 2001, foi preso na noite de segunda-feira.

Embora Hoiby tenha sido criado por Mette-Marit e Haakon junto com seus meio-irmãos, a princesa Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18 anos, ao contrário deles, ele não tem nenhum papel público oficial.

Desta vez, ele é suspeito de violar o código penal "que diz respeito à relação sexual com alguém que está inconsciente ou por outras razões incapaz de resistir ao ato", disse o comunicado.

"O que a polícia pode dizer sobre o estupro é que se trata de um ato sexual sem relação sexual. Dizem que a vítima não conseguiu resistir ao ato", afirmou a polícia.

Outras 2 prisões

Borg Hoiby foi detido em 4 de agosto após uma briga noturna no apartamento de uma mulher em Oslo e acusado de causar danos corporais à moradora, com quem ele estava tendo um relacionamento, disse a polícia.

Relatos da mídia norueguesa disseram que a polícia encontrou uma faca enfiada em uma das paredes do quarto da mulher, na época. Dias, depois, em uma declaração divulgada pela emissora norueguesa NRK, o filho da princesa admitiu estar sob efeito de cocaína e álcool quando cometeu o ataque.

Marius foi preso novamente em setembro por violar uma ordem de restrição. De acordo com a polícia, quando ele foi preso na segunda-feira, ele estava em um carro com a suposta vítima do incidente de agosto.

Na terça-feira, a polícia também disse que as suspeitas relacionadas ao incidente de agosto agora incluíam abuso doméstico. As autoridades disseram que ainda não haviam decidido se ele seria mantido sob custódia.

