Trump 'muito provavelmente' dará ao TikTok uma extensão de 90 dias, diz NBC

O presidente eleito Donald Trump disse que "muito provavelmente" dará ao TikTok uma prorrogação de 90 dias em relação à lei dos EUA que determina o fechamento da popular plataforma chinesa já neste domingo, informou a NBC News.

"Eu acho que essa seria, certamente, uma opção que consideraríamos. A extensão de 90 dias é algo que muito provavelmente será feito, porque é apropriado", disse Trump em uma entrevista por telefone ao apresentador do Meet the Press, Kristen Welker, segundo a NBC. "Você sabe, é apropriado. Precisamos analisar isso com cuidado. É uma situação muito importante."

O TikTok afirmou na sexta-feira que ficará " fora do ar" nos EUA no domingo, a menos que haja uma declaração clara da administração do presidente Joe Biden — cujo mandato termina na segunda-feira — para os provedores de serviços sobre qual direção a empresa deve tomar.

A Suprema Corte dos EUA manteve na sexta-feira uma lei que exige que a ByteDance Ltd., empresa controladora do TikTok com sede na China, encontre um comprador para suas operações nos EUA ou enfrente um fechamento no domingo.

